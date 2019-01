Meninger

Jeffrey Meijer har skrive dette lesarinnlegget som stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 15. januar:

Eit brev til våre folkevalde sendt med posten

Hei og ver helsa til dykk som sit på Sogn og Fjordane-benken på Stortinget. Mitt namn er Jeff, og eg skriv som innbyggjar til dykk i dag. Dette fordi eg kjenner meg bekymra over Sogn og Fjordane, og eg trur de som representerer oss i Sogn og Fjordane kan lette litt på denne bekymringa.

Personleg er eg student og studerer utanfor fylket. Eg kjem frå ei lita bygd med om lag 300 innbyggjarar i Nordfjord, og eg vil nok flytte tilbake til det vakre fylket vårt så snart studiane tar slutt. Når den tida kjem, ønskjer eg sjølvsagt at alt står bra til med fylket, og at tenestene er blitt fleire og betre, i motsetning til færre og verre.

Det er derfor det piner meg å sjå at ein så vesentleg teneste som posten blir kutta i og svekkja så hardt dersom regjeringas forslag går igjennom. Forslaget er ikkje blitt fremja på Stortinget, men er på høyring frå departementet per dags dato. Dette forslaget inneber å kutte postomberingsdagar frå fem til tre dagar i veka, noko som vil ramme oss i Sogn og Fjordane hardast.

Redaktøren for Fjordingen i Stryn har blant anna uttalt at «Det blir vanvittig dyrt og til dels umulig å få ut avisene med andre typer bud, for det finnes ikke budtjenester alle steder hvor Fjordingen kommer ut» og heile 45 prosent av avisene i Sogn og Fjordane sendast med posten (Klassekampen 22.09.18).

Ikkje berre vil dette føre til ei usikker tid for avisene, men om avisene bukkar under så vil dette påverke lokaldemokratiet til si kjerne. Folk må vere opplyste i lokale saker for å kunne delta i samfunnsdebatten, i tillegg avdekkjer lokalavisene gjerne saker som blir tatt opp i landsdekkande medium i ettertid.

Det andre ein må ta omsyn til er at kuttet vil føre til eit anslått tap på heile 1.400 stillingar innanfor posten. 1.400 stillingar er mange, og om så berre eit par titals av desse (og no underdriv eg) hadde forsvunne ifrå Sogn og Fjordane, så ville det likevel føre til at fleire titals må søke etter ny jobb. Det er ingen garanti at desse finn jobb i nærområda, noko som igjen går utover Sogn og Fjordane. Dette kuttet vil difor ikkje berre føre til eit svekkja lokaldemokrati, men også usikre jobbar, og ei forverra sysselsetting i Sogn og Fjordane.

Å kutte i talet postomberingsdagar vil difor berre føre til ei svekking av lokaldemokratiet gjennom å setje lokalavisene i fare, og det vil føre til at om lag 1.400 stillingar blir fjerna og går tapt.

Av dei partia som skal representere oss i Sogn og Fjordane på Stortinget, så ser det også ut som dette går i konflikt med bodskapa dei fremjar. Også partiet Høgre, som ofte gjentar at dei vil prioritere gode vilkår til næringslivet, ser tydelegvis ikkje noko problem ved å setje avisnæringa i fare ved å svekkje ei nøkkelteneste for avisene.

Etter mitt syn er dei føreslåtte endringane også i strid med dei andre partia sine kjerneverdiar, familien, som KrF elskar å fremje, vil ikkje få det betre ved at mora som er postbod mistar jobben. Senterpartiet sitt fokus på nærleik til folket blir ikkje varetatt når tenestene i distrikta blir verre. Når det gjeld Arbeidarpartiet, som likar å trekkje fram at det er dei som har bygd landet, kjem til å måtte ta eit val om å halde på det som er bygd, eller å knuse det.

Likevel så ser også eg at posten har utfordringar med at det blir sendt færre og færre brev. For å kunne behalde fem dagars postombering, og samstundes unngå ei alt for sterk statleg finansiering, kan ein difor forsøke å utvide posten sine oppgåver og tenester. Tenester som å hente og sjekke inn bagasje for flyreisande, levering av mat på døra, henting og levering av bibliotekbøker og sosiale besøk til eldre, er alle døme på tenester som nasjonale postverk har innført i andre land. Og det har fungert i desse landa. Det er derfor Arne Nævra frå Buskerud (SV) snart skal fremje eit forslag om at Posten også skal utvidast til å dekke desse tenestene.

Til slutt vil eg difor be dykk som er stortingsrepresentantar for Sogn og Fjordane om ikkje å gå inn for å kutte i talet postomberingsdagar, men heller vurdere å utvide posten sine tenester slik at ikkje det blir nedgangstider for avisene, lokaldemokratiet og tilsette.