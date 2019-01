Meninger

Petter Kvalheim Larsen har skrevet dette leserinnlegget:

«Utvikling av Måløy»

Det er gledelig å følge med i Fjordenes Tidende for tiden da det viser seg at det skjer mye positivt i Måløy og i Vågsøy. Selstad AS har oppbemanning og er en stor og viktig arbeidsplass i kommunen, flere andre typer bedrifter oppbemanner, det kommer landbasert oppdrettsanlegg som kan gi stedet mange nye arbeidsplasser, skoler har blitt og skal opprustes og det kommer forhåpentligvis et større svømme- og badeanlegg på plass i Måløy sentrum (forhåpentligvis innebærer dette også et hotell og kulturfasiliteter). Alt dette er viktige faktorer for trivsel og økt tilflytting til stedet. I tillegg til dette har man etablert et boligfelt i Måløy på Amondamarka der det nå er tilflyttere som bygger boliger. Med all denne utviklingen som skjer er det viktig å være enda mer i forkant. Det betyr at man må ha tilbud om attraktive boligtomter før folk er interessert i å bygge. Kommer man i etterkant av interessen, så er det stort sett for sent.

I en eldre reguleringsplan hentet fra kommunekart.com kan vi se at det var planlagt en større utvidelse av Skramsfeltet. Fra krysset ved Søraa i gate 6A til over idrettshuset ved Måløy stadion skulle det gå en lang gate med tomter både ovenfor og nedenfor gaten. Fra cirka midten av denne gaten skulle det nordover gå enda en lang gate med tomter både ovenfor og nedenfor. For å få enda mer utvikling på stedet og flere innbyggere trenger man et stort og sentralt boligfelt. Dette er en dyr investering, men jeg mener det er viktig at Vågsøy kommune er i forkant for å sikre seg at eventuelle tilflyttere bosetter seg i Vågsøy eller Måløy heller enn andre steder når de likevel får seg jobb på stedet. I nabokommunene har de allerede lagt til rette for større boligfelt (for eksempel Hogaåsen på Nordfjordeid) og man kan risikere når man nå får flere attraktive arbeidsplasser så bosetter folk seg andre steder. Da blir disse pendlere og bidrar ikke med sine skattekroner inn til Vågsøy kommune eller fremtidige Kinn kommune.

Oppsummert så vil vekst i arbeidsplasser, attraktive tomter og godt kulturtilbud føre til flere innbyggere og sterkere kommuneøkonomi. Jeg håper derfor noen politikere i Vågsøy kommune nå tar til orde for å se på mulighetene rundt utvidelse av dette store boligfeltet i Måløy.