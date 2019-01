Meninger

Geir Oldeide, Raudt, har skrive dette lesarinnlegget:

«Ein svært uryddig praksis»

Eg har lenge håpa at saka om ny symjehall i Vågsøy skulle komme inn på rett spor. No har eg konkludert med at det ikkje skjer. Ein kan vere einig eller ueinig i om kommunen har råd til å bruke så mykje pengar på dette. Likeeins kor det er mest fornuftig å plassere eit slikt nytt anlegg. Eg lar det ligge i denne omgang. Det er sakshandsaminga og prosessen eg vil setje søkelys på. For den er etter mitt syn svært uryddig og kritikkverdig.

Saka starta for så vidt greitt med at kommunestyret gjorde vedtak om at administrasjonen skulle greie ut ulike alternativ for korleis den pålagde symjeopplæringa skulle løysast i framtida etter at ein (i all hast) hadde rive bassenget på ungdomsskulen. I utgreiingsarbeidet skulle det også belysast alternativ for å få til «folkebad» i tillegg til det lovpålagde. Eitt av alternativa som skulle greiast ut var eit samarbeid med private aktørar. Eitt av alternativa.

Vi ser i media at eigarane av den såkalla sentrumstomta har vore fleire gonger i formannskapet og orientert om sine idear og planer for hotell, symjehall og meir. Men kommunestyret har aldri fått noko orientering. Kommunestyret har aldri fått seg førelagt noko planar, teikningar eller kalkylar for den utbygginga. Likevel forstår eg det slik at det no er sendt søknad om statlege midlar til eit symjeanlegg som skal byggast på denne sentrumstomta. Søknaden føreset (så vidt meg bekjent) at det skal opprettast eit eige selskap (AS?) der kommunen skal vere største eigar. Det må jo til for at ein skal kunne få ut tippemidlar. Er saka no avgjort? Har «nokon» bestemt at kommunen sitt nye symjeanlegg skal ligge på sentrumstomta? Når skal rette organet ta stilling til planane? Når ein ikkje har anna val enn å godta dei?

Vi hadde høg temperatur og mykje diskusjon om ungdomsskulen i si tid. Men der var dette med anbud og planer i alle fall ein open og ryddig prosess. I denne saka ser vi noko heilt anna. Eg sit med ei kjensle av at «noen snakker sammen» og at kommunestyret blir spelt utover sidelinja.

Ser ein saka i samanheng med det som har vore påpeika i andre saker (flytting av teknisk til Ivahavet, og ombygging av Holvik skule til barnehage) kan det sjå ut som om nivået på ryddigheit i leiinga av Vågsøy kommune ikkje er det beste. Det trengst ei opprydding.