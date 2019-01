Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg på vegne av flere.

Et ønske: Vi trenger mer informasjon om Flora og hva som rører seg der

Det er nå mer enn et halvt år siden det endelig ble vedtatt at Flora og Vågsøy skal slå seg sammen. Onsdag var jeg i et møte med folk som både stemte ja og folk som stemte nei til sammenslåing under folkeavstemningen. Begge sider var imidlertid klare på at vi trenger mer informasjon om Flora og hva som rører seg der. Det gjelder sikkert folket i hele Vågsøy kommune.

Vi føler at Fjordenes Tidende har vært bortimot tause om hva som skjer i Flora-området. Vi ønsker oss helt klart at rapporteringen om Flora, og livet der, økes betraktelig.

Vi er klar over at Fjt har rapportert og overført møtene i Fellesnemnda, men vi trenger noe mer for å lære og forstå forholdene der.