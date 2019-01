Meninger

Einar Ebbesen, Senterpartiet, har skrevet dette leserinnlegget:

«Stad skipstunnel - fortsatt unyttig og ulønnsom?»

Prosjektet med skipstunnel gjennom Stad er, etter 19 foregående utredninger, igjen satt i spill. Jeg sier med sangeren Jan Eggum – «på an igjen».

Prosjektet, som ble lansert for 144 år siden har, etter 19 utredninger til utallige millioner, utartet til ren parodi. Fra politisk hold har det gått sport i å trenere prosjektet; hver gang én utredning konkluderer med at tunnelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, bestilles en ny. Håpet er selvsagt at konklusjonen skal bli en annen. Treneringskreativiteten har vært imponerende. Alternative forslag har vært lansert i tur og orden; nye metoder, ny teknologi, alternative beregningsmodeller og så videre. Etter en samtale med saksbehandler Kim Ove Liaker i Samferdselsdepartementet, konkluderte jeg med at Stad skipstunnel ikke var et aktuelt tema i den politiske sandkassen. Han presiserte at prosjektet måtte kvalitetssikres og at det ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er tydelig at politikerne bruker begrepet «ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt» for å stoppe prosjekter de ikke ønsker å gjennomføre. Hvorfor brukes ikke dette prinsippet også på de store prestisjeprosjektene i Oslo? Operaen kostet for eksempel 4,2 milliarder kroner å bygge, mens de totale kostnadene over 40 år blir fire ganger så høy, ifølge en ny rapport. Er dette «samfunnsøkonomisk lønnsomt»?

Senketunnelen under Operaen kostet 5,9 milliarder – «samfunnsøkonomisk lønnsomt»?

Anlegget til ski-VM 2011 i Holmenkollen kostet 1,8 milliarder – «samfunnsøkonomisk lønnsomt»? Det «fleksible» byggeprosjektet på Stortinget som først vokste fra oppussing av et kontorbygg til en totalrenovering og derfra videre til bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene økte fra 70 millioner kroner i 2011 til et foreløpig anslag på 2,3 milliarder. «Samfunnsøkonomisk lønnsomt»? Neppe. Men politisk ønsket. Da spiller plutselig ikke verken samfunnsøkonomien eller kvalitetssikringen noen rolle.

Etter 19 utredninger – der det ble konkludert med samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra dag én, skulle man tro at det endelig ble gitt startsignal for tunnelen. Men nok en gang – nei! Nå med henvisning til den såkalte KS2-rapporten, utarbeidet av Atkins/Oslo Economics på bestilling fra departementet. Rapporten hevder Kystverket har bommet på sine kalkyler i forprosjektet og at tunnelen vil bli en milliard dyrere enn det som er lagt inn i NTP.

Med andre ord, kostnadene kan øke fra 1,7 til 2,7 milliarder kroner. Man skal selvfølgelig ikke kimse av en milliard, men 2,7 milliarder er uansett ikke i nærheten av hva senketunnelen for Oslobilistene i Bjørvika kostet.

Det er imidlertid bevilget 20 millioner kroner til videre prosjektering av tunnelen, og like før jul ble Kystverket bedt om å fortsette prosjekteringsarbeidet. Samtidig ble det presisert at det var viktig å få ned kostnadene for å holde oppe fremdriften i prosjektet.

Jeg er grundig lei av gnålet om kostnader og «samfunnsøkonomisk lønnsomhet»! Det viktigste med dette prosjektet er sikkerheten for de sjøfarende langs kysten. Men sjøfolkenes sikkerhet synes ikke å tillegges noen verdi.

Er det norske folk klar over at siden siste krig har nesten 50 mennesker omkommet ved Stad? Mange har vært døden nær ved forlis der, noe Magne Sætren, mangeårig skipper på redningsskøyte, vet å berette om. På denne bakgrunn er enhver fortsatt utsettelse av skipstunnelen en hån overfor de sjøfarende og et uverdig politikerspill – en nasjonal skam for sjøfartsnasjonen Norge.