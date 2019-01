Meninger

Dette svarinnlegget er skrive av Erling Wåge, redaktør i Fjordenes Tidende.

Kva skal vi velje bort, Sølvberg?

Olav Sølvberg frå Måløy ønskjer seg meir rapportering om Flora og livet der i Fjordenes Tidende. Det kom fram i eit lesarinnlegg i Fjordenes Tidende fredag 25. januar. Skal prøve å dele mine tankar om dette og Fjordenes Tidende sin situasjon opp mot kommunereforma.

Fjordenes Tidende står midt oppe i to kommunesamanslåingar, både Stad kommune og Kinn kommune. Det spesielle er at det vil bli to lokalaviser i begge desse kommunane etter 2020. Når Selje, indre delar av Vågsøy og Eid slår seg saman til Stad kommune, så vil Fjordenes Tidende og Fjordabladet ha sterke posisjonar i kvar sin del av den nye kommunen. Når Vågsøy slår seg saman med Flora, vil Fjordenes Tidende og Firdaposten i Flora ha sterke posisjonar i kvar vår del av denne nye kommunen. Det er ikkje mange kommunar som har to lokalaviser. Tilbakemeldingane vi har fått frå abonnentar i kommunane vi dekker er at dei ynskjer framleis å ha oss som lokalavis uansett kvar kommunegrensene går.

I snart 110 år har Fjordenes Tidende vore ei lokalavis for ytre Nordfjord og Bremanger. Mesteparten av abonnentane våre er i Vågsøy, Selje, Bremanger og Eid. Vi har også ein del abonnentar i Vanylven. Desse kommunane er på mange måtar eit felles bu- og arbeidsområde. Mange bur i ein kommune og jobbar, går på skule, handlar, nyttar servicetilbod og er med på aktivitetar i ein anna kommune. Handel, kultur, idrett, næringsaktivitet, helse- og hamnesamarbeid og mykje meir i denne regionen skjer på tvers av kommunegrensene. Dette fordi det er korte avstandar og lange tradisjonar for samhandling.

I denne regionen er det kultur for å samarbeide når ein kan og konkurrere når ein må. I denne regionen er det mange som kjenner kvarandre godt. Ergo så er folk i denne regionen spent på kva som skjer både i eigen kommune og i nabokommunane. I denne regionen har Fjordenes Tidende vore eit viktig lim i mange tiår. Vi har vore ei viktig oppslagstavle og ein viktig informasjons- og marknadskanal.

Når tre av Nordfjord-kommunane er historie om 11 månader så er det utfordrande for oss som lokalavis å utvide vårt fokus til å dekke det som skjer i Flora. Skal vi vere ei god lokalavis for ytre Nordfjord, så må vi vere tett på det som skjer her.

Flora er den nest største byen i fylket med 13.000 innbyggarar. Det skjer veldig mykje der. Utfordringa er lange avstandar og kulturskilnader. Sjølv etter samanslåinga så vil det vere fire timar reisetid tur-retur mellom kommunesentera. Det vil også vere få offentlege ruter mellom dei to byane. Skal vi på eit bedriftsbesøk eller dekke eit kulturarrangement i Flora så vil minimum halve arbeidsdagen til journalisten gå med til reising. I verste fall kan vi bli nøydde til å overnatte i Flora.

Fjordenes Tidende vil aldri kunne konkurrere med Firdaposten som er lokalavis for folk i Flora-regionen i dag. Deer teti t på det som skjer der. Det vil dei også vere i mange år etter at Kinn kommune etablert på same måte som eg trur Fjordenes Tidende vil vere det i Nordfjord og Bremanger. Etter at prosjekt Kinn kom opp for litt over to år sidan så har vårt fokus vore å følgje samanslåingsprosessen så godt som vi kan. Men berre det er utfordrande nok. Vi ser at det er vanskeleg å vere tett på desse prosessane i tillegg til alt anna vi skal dekke i kommunane vi allereie dekker og der vi har abonnentane våre.

Fjordenes Tidende har i mange år vore lokalavis for Selje der vi har ei husstandsdekning på rundt 70 prosent – om lag like mykje som i Vågsøy. I Eid har rundt 16 prosent av husstandane Fjordenes Tidende. Fjordabladet har rundt 70 prosent husstandsdekning i primærkommunen sin Eid, men veldig låg dekning i Selje.

Som redaktør i Fjordenes Tidende så ser eg det som vårt ansvar å skrive om og rapportere om mest mulig av alt det spennande som skjer i næringslivet, kulturlivet, skuleverket, eldreomsorga, samferdsle og mykje anna i Nordfjord-regionen der vi har abonnentane våre. Styrken til ei lokalavis er at den er lokal og nær. Vi skal formidle litt av det meste som skjer nær der abonnentane våre er. Fyller vi ikkje dette oppdraget, så sviktar vi dei.

Så til Sølvberg sitt ønskje. Vil du og andre at vi skal rapportere meir om det som skjer i dagens Flora kommune, så må spørsmålet mitt vere: kva vil du vi skal kutte ut å dekke og omtale i dagens Vågsøy og kommunane rundt? Kva vil du ha mindre av frå Nordfjordregionen i Fjordenes Tidende? Prioriterer vi inn noko nytt, må vi også prioritere bort noko. Kven skal då fylle dette holet og rapportere frå Vågsøy og livet her om ikkje lokalavisa gjer det? Skal vi vere ei god vaktbikkje og ein viktig informasjonskanal for både unge og eldre i ytre Nordfjord, så må vi vere tett på det som skjer her.

Med dei ressursane og inntektsgrunnlaget vi har er det vanskeleg å flytte fokuset mot Kinn sør utan at det vil gå ut over dekninga vår i Nordfjord og Bremanger.