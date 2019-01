Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti.

Om stoda i Kinn og valkampen som tydelegvis er starta

Etter nyåret så kunne vi lese i Firdaposten om vyane til Venstre og Jacob Nødseth, og kor svært alt no skulle verte.

Ikkje mange dagane etterpå går Ola Teigen til frontalangrep på den same Nødseth med skuldingar om kor håplaus og uansvarleg han er.

Sjeldan har vel utrykket «Når krybba er tom så bitast hestane» passa betre. Her har nok begge ete ut av krybba.

Det er då vi forstår at valkampen alt er i gang.

Ola Teigen påstår at økonomien i Flora kommune er så god som den knapt har vore og dei har store fond til disposisjon, noko som er takka vere han og Ap.

Då vert spørsmålet, stemmer dette?

Flora kommune har ifølge deira økonomisjef i 2018 eit disposisjonsfond på 34 millionar kroner, men Ola Teigen unnlèt å nemne at dei har eit pensjonsfond som er minus med 58 millionar kroner + VAR-området med ca. 3 millionar kroner i minus.

Summerer ein dette så vert ikkje bildet så roseraudt som det vert framstilt. Det vil seie at dei totale fonda i Flora kommune er på heile ca. 27 millionar kroner i minus, dersom mine opplysningar frå økonomisjefen i Flora stemmer. Korriger meg gjerne.

I neste intervju uttalar Ola Teigen «No leverer Kinn allereie, vi får fotballhall i Flora og symjehall i Måløy»

Spørsmålet vert med ein gong: stemmer dette? Nei, det stemmer ikkje.

Det er samarbeid mellom kommunane Flora og Vågsøy som gjer at ein utløyser ekstra tippemidlar. Kinn ville som ein kommune ikkje fått slike ekstra tippemidlar. Og derfor så hasta det slik med å få dette vedteke i budsjettet mens dei var to eigne kommunar.

Med andre ord: det er med eit samarbeid på fleire område ein får til mest.

Det er slikt samarbeid Senterpartiet vil ha, samarbeid på område som er naturlege og som vil gje best økonomisk uttelling.

Kystkommunane i Sogn og Fjordane har mykje å hente på slikt samarbeid, og spesielt der vi har felles interesser som til dømes kystsoneplanane og arealbruken i 100 metersbeltet. For ikkje å nemne infrastrukturtiltak.

Sp vil hevde at vi ville fått eit sterkare kraftsenter på kysten om alle kystkommunane var med.

Sp i både Flora og Vågsøy stemte imot dei vedtekne budsjetta for 2019. Vi var også imot desse to store prosjekta, ikkje fordi at vi ikkje ynskte at disse skulle verte realiserte. Tvert om, vi vil rose næringslivet for deira engasjement. Men vi er redde for dei økonomiske konsekvensane og dei nedskjeringane som er nødvendige for å skaffe dei økonomiske midlane til dette.

Vi vil her spesielt nemne nedskjeringane som ramma helsesektoren.

I Fjordenes Tidende kan vi lese om ei ung jente som er under utdanning til sjukepleiar som ser mørkt på å kome tilbake til Vågsøy etter enda utdanning på grunn av at dei får dårlegare arbeidsforhold som følge av budsjettnedskjeringane til AP, V og H.

Dette er faktisk ganske alvorleg.

Sp vil som det nøkterne og ansvarlege partiet vi er prioritere dei kommunale kjerneområda helse, skule og tekniske tenester.

Og då kan vi ikkje låne oss ut på marka og sjå bort ifrå fylkesmannen sine klare åtvaringar. Kommunekassa er ikkje ei Sareptas krukke, slik enkelte går rundt og trur.

Så må no dei fleste ta inn over seg at nedskjeringane er eit produkt av samanslåinga til Kinn kommune. Den vert mykje dyrare å drive på grunn av dei geografiske avstandane enn dagens Flora og Vågsøy. Det er dette som no kjem fram i dagen. Budsjettetvedtaket for 2020 som vart vedteke er endå verre.

Kinn Sp vil, sjølv om vi er imot heile Kinn-samanslåinga, opptre konstruktivt og kome med forslag til korleis ting kan gjerast annleis og betre. Dette har vi også vist.

Vi vil seie ja til det som vi meiner er fornuftig og nei til det vi meiner er ufornuftig, det er det som er politikk og då lyt vi prioritere.

Kinn Sp kjem til å vedta eit program som har desse elementa i seg, vi kjem til å kome med ei solid liste på kandidatar til Kinn kommunestyre når vi er ferdige med nominasjonen. Vi er godt i gang.

Dei som er einige med oss, treng vi som støttespelarar, så meld dykk gjerne inn. Vi har hatt ein stor medlemsvekst i 2018, så noko må vi ha gjort rett.