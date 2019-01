Meninger

Geir Oldeide, Raudt, har skrive dette lesarinnlegget:

«Kva tid det blei aktuelt for Maurstad søke på denne jobben?»

Ser at det har blitt diskusjon på grunn av at Kristin Maurstad har bestemt seg for å søke på den siste kommunalsjefstillinga. Til og med professor Jan Fridtjof Bernt har uttalt seg og finn ingen grunn til sette fingeren på noko så lenge ho held seg unna saksbehandlinga av akkurat denne tilsettinga. Eg har stor respekt for J. F. Bernt og har sjølv fått hjelp av han i vanskelege kommunale spørsmål og har ingen grunn til å tvile på hans konklusjon på det han er blitt spurt om. Det er imidlertid ei side ved denne saka som ikkje er belyst så vidt eg har fått med meg.

Eg er for tida i utlandet på ferie så eg bed om orsaking dersom det har gått meg hus forbi. Men altså, spørsmålet er kva tid det blei aktuelt for Maurstad å søke på denne jobben. Dersom ho plutseleg kom på i førre veke at ho skulle ta å søke på denne jobben er alt i sin skjønnaste orden. Men dersom ho har tenkt på dette ei stund samstundes med at dei andre tilsettingane er gjort, då stiller saken seg heilt annleis etter mitt syn. Ikkje først og fremst fordi ho har vore med å lage betingelser for liknande stillingar som den ho sjølv er kandidat til.

Nei, det verste er at ho i så fall har vore med å tilsette og forhandle lønna til sin framtidige sjef. Det ville i så fall vore uryddigheten satt i system.

Tilsettingane har vore gjort slik at fellesnemnda under Maurstad si leiing først tilsette Heggheim. Så fekk han blankofullmakt til å tilsette alle under seg. Dersom han trengde å rådføre seg med nokon skulle det utelukkande vere med Maurstad. Eg torer nesten ikkje å tenke tanken på at Heggheim på si side kan ha hatt tankar om at Maurstad sitt namn ville komme i søkarbunken på den siste stillinga.

Det har allereie blitt klaga på tilsettingsarbeidet som er gjort. Vi får avvente Sivilombudsmannen sine konklusjoner på den konkrete klagen. Men det er absolutt på sin plass med nokre avklaringer rundt denne siste prosessen også.