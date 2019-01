Meninger

Dette svarinnlegget er skrive av Kristin Maurstad, ordførar i Vågsøy og leiar av fellesnemnda for Kinn.

Svar til Geir Oldeide

Eg ser på nettet i dag at Geir Oldeide ber om innsyn i tankane mine. Sidan verken Firdaposten eller Fjordenes Tidende gav meg tilbod om tilsvar før dei sette på trykk eit så spekulativt innlegg, skal eg kome med ein kort kommentar.

Eg har på ingen måte blitt førespurt av leiinga i Kinn kommne om å søkje jobben som kommunalsjef for innovasjon og utvikling. Ikkje ved første gongs utlysing, og ikkje ved andre gongs utlysing.

Kontakten eg har hatt om mitt kandidatur som søkjar har vore med konsulent Sebjørnsen i Skagerak Consulting.

Eg bestemte meg førre helg for å søkje. Dagen etter informerte eg fellesnemnda i Kinn, formannskapet og gruppeleiarar i Vågsøy om beslutninga, sjølv om søknaden ikkje var innsendt.

Det blir lagt fram sak i fellesnemnda i neste møte, der eg ber om at habiliteten min blir diskutert. Eg legg også fram sak der eg rår fellesnemnda til å velje eit nytt medlem i forhandlingsutvalet for rådmannsløna. Eg vil også be om å tre ifrå når dei andre tilsetjingane skal drøftast. Det er fellesnemnda som må vurdere min habilitet.

Eg er trygg på at både eg og prosjektrådmann Terje Heggheim har handtert denne saka ryddig.