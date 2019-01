Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jacob Nødseth, medlem av fellesnemnda for Venstre.

Urimeleg mistenkeleggjering av Maurstad

Innbyggjarane i Vågsøy skal vere glade dei har ein politikar som Geir Oldeide frå Raudt. Ved fleire høve har han vist vit og mot når han har sett fingeren på kritikkverdige tilhøve i den kommunale forvaltninga i Vågsøy, både kva gjeld politikarar og administrasjon. Vi treng slike. Sjølv om eg alltid lyttar til hans refleksjonar, så deler eg ikkje alltid hans konklusjonar.

Kristin Maurstad (Ap), som i dag er ordførar i Vågsøy og leiar i fellesnemnda for Kinn kommune, har valt å søkje stillinga som kommunalsjef for innovasjon i Kinn kommune. Det må ho sjølvsagt stå fritt til. Eg veit om mange personar lokalt som er kvalifisert til stillinga som Maurstad har søkt på, og ho er ein av dei. (Sjølv meiner eg for øvrig stillinga er heilt unødvendig og stemte derfor mot å opprette denne, men det er ei anna sak.)Det høyrer vidare med til historia at Maurstad først søkte då stillinga vart lyst ut for andre gong. Oldeide meiner det avgjerande er når Maurstad tenkte på å søke på stillinga. Det blir slik eg ser det ein vel søkt inngang i problemstillinga. Maurstad varsla fellesnemnda med fleire då ho hadde bestemt seg for å søke, og før ho reint faktisk hadde søkt. Det meiner eg var ei riktig og klok avgjerd, som inviterer til tillit.

Ved fleire høve i fellesnemnda har eg vore usamd med Maurstad, og tilsvarande har ho vore usamd med meg. Eg har likevel alltid opplevd ho som imøtekomande, inkluderande og profesjonell. Hennar måte å vere på i nemnda har eg ingenting negativt å seie om, unnateke at eg sjølvsagt skulle sett at ho litt oftare var samd med meg i sak. Resultatet av innlegget til Oldeide, ei urimeleg mistenkeleggjering av Kristin Maurstad, står i skarp kontrast til den Kristin Maurstad eg har lært å kjenne i fellesnemnda.