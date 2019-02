Meninger

Jan A. Lem fra Måløy.

«Det må være mulig å få til et samarbeid og utveksle stoff fra Flora og Vågsøy»

Hr. redaktør,

Jeg har med interesse fulgt med i ordskiftet mellom Olav Sølvberg og deg.

Som gammel avismann (jeg var i over 30 år styreformann i Fjordenes Tidende) kjenner jeg godt til det gamle jungelordet: "Legg deg aldri ut med en journalist eller redaktør. De får alltid det siste ordet!" Den risikoen tar jeg likevel.Jeg synes din takling av problemet med to aviser i samme kommune var litt passiv. Det burde heller være en utfordring. Florø med ca. 12.000 innbyggere, nå i vår felles kommune Kinn, har jo et enormt potensial for nye abonnenter til Fjordenes Tidende. Det er et naturlig ønske fra abonnentene først og fremst i Vågsøy, men også fra abonnentene i Bremanger, Eid og Selje, å bli litt bedre orientert, også om hva som skjer i den sydlige delen av nye Kinn kommune. Hvordan dette skal skje er selvfølgelig redaktørens og styrets oppgave og ansvar.

Men som du vel husker, sa jeg ganske tidlig i denne prosessen at det måtte være mulig å få til et samarbeid mellom Firdaposten og Fjordenes Tidende ved å utveksle stoff fra de enkelte områdene. En slik ordning ville tjene begge avisene og ikke belaste økonomien. For eksempel kan vel litt av Firdapostens florastoff komme i et senere nummer av Fjordenes Tidende og omvendt. Det er vel litt unaturlig om en lokalavis ikke dekker hele sin kommune!