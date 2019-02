Meninger

Dette innlegget er skrevet av Doris Christensen for Vågsøy Arbeiderlag, ett av tre lag i Kinn Arbeiderparti (sammen med Florø og Eikefjord Arbeiderlag)

Retorikk og konspirasjonsteorier i lokalpolitikken

De siste ukene har det vært høy temperatur i kommunestyresalen i Flora, i avisinnlegg i Fjordenes Tidende og Firdaposten og kommentarfeltene på sosiale medier. Det er investeringer, økonomiske prioriteringer og fremtiden i Kinn kommune som er stridstema. Vi ser at ordfører Maurstad sin søknad på stillingen som kommunalsjef blir mistenkeliggjort.

Noen få, men veldig kraftige stemmer fra Senterpartiet og Rødt i Vågsøy, tett fulgt av Kinn-fienden Eimhjellen i Svelgen, fremmer sine teorier om en skjult plan iverksatt av politikere og næringslivsaktører. Vi har tydeligvis vår andel av krefter som nærer seg av troen på at svekkelse av tillit til hverandre i politisk ordskifte er nyttig. Konspirasjonsteorier lever blant oss, og en konspirasjonsteori forklares sånn i Store Norske Leksikon: «en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger for å fremme sin egen skjulte agenda».

Å drive en kommune er å finansiere tjenester helse, omsorg, opplæring og barnevern. Det er også å legge til rette for vekst i næringsliv og stimulere til gode lokalmiljø. Alle er enige i det. Hva oppnår Nils Myklebust i Vågsøy Sp med å påpeke hvilke tall ordføreren i Flora bruker for å forklare den økonomiske situasjonen der? Å mistenkeliggjøre og skape usikkerhet omkring framtida i Kinn kommune. Hva oppnår Geir Oldeide med å ville vite når ordfører Maurstad først tenkte på om hun skulle søke ny jobb? Å mistenkeliggjøre hensiktene hennes og skape usikkerhet om hun står sammen med noen i en konspiratorisk plan. Når Jacob Nødseth ber om ny vurdering i saka utbygging av barnehage i sentrum av Florø, så viser han lite tillit til rådmannen sin utøving av gjennomføringa av vedtak tidligere gjort i kommunestyret, og blir stoppet av Teigen på det. De to sistnevnte eksempel her viser at det ligger ulike interesser til grunn for å bruke samme virkemiddel. Ved å argumentere for mulige konspiratoriske sammenhenger, undergraves tillit til de ansvarlige i kommunen. Sånn startet altså årets valgkamp. Hva Senterpartiet oppnådde med sitt utspill – bortsett fra noen få kommentarer på Nei-til-Kinn si facebookside – vet jeg ikke. Det vil vel vise seg snart.

Dersom vi ønsker å ha gode, konstruktive og fremtidsretta diskusjoner om viktige veivalg og satsinger så trengs det at vi snakker sammen og ikke til hverandre. For å snakke sammen trenger vi å lytte. Jeg hører at mange frykter fremtiden. Det gjør jeg også, men ikke på grunn av Kinn kommune. Tvert imot tror jeg veldig sterkt på at en større kommune var helt nødvendig og på høy tid. Det betyr ikke at bygdene eller det vi har av lokal identitet blir mindre viktig i framtida. Se fredagsbrevet fra prosjektrådmannen 1. februar på kinn.kommune.no. Lokale innspill viser godt igjen i prosessen og bygdene er grunnmuren hele kommunen står på.

En større kommune betyr mer penger i den samla kassa og vi får nye muligheter til å prioritere. En større kommune betyr flere ansatte og flere med høyere kompetanse. Det kan gi oss tjenester av høyere kvalitet hvis vi styrer det godt. Å være en større kommune betyr at vi har og tar mer ansvar for hverandre. Vi kan la oss skremme av tanken på det ukjente. Påstander om hvordan fremtiden ville sett ut hvis bare vi ikke hadde hatt «Kinn-spøkelset», er mulig å argumentere både for og imot. Problemet er at vi ikke kan vite. Ingen kan det. Det letteste av alt vi styrer med er å være etterpåkloke. Hvis frykten for storkommunen får for stor plass i oss og større plass enn de muligheter vi kan se, så kan vi finne at «alt var bedre før».

Men det stemmer ikke. Til tross for alskens dommedagsprofetier har vi det veldig bra her! Ja, vi har vel alle både gode og dårligere møter med det offentlige tilbud, sånn vil det nok være. Arbeiderpartiet skal kjempe på for stadig framgang og utvikling av kompetanse, kapasitet og kloke avgjørelser til beste for oss alle.

Vågsøy Arbeiderlag skal prøve å vise igjen i bildet og vi blir veldig glade for all kontakt fra tilhengere og motstandere av vår politikk og Kinn kommune.