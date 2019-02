Meninger

Per Gunnar Stensvaag har skrive dette innlegget.

Effektivisera, rasjonalisera, sentralisera

Som eit forvrengt ekko av Pompel og Pilt sitt «reparera, reparera» høyrer vi frå sitjande regjering «effektivisera», «rasjonalisera», «strukturera». Ordet som diverre alt for ofte er ei sørgeleg fylgje, «sentralisera», unngår dei helst å ta med.

I mitt yrke som flygar på langfart er det naudsynt å ha eit pass nummer 2. Utan det hadde eg vorte sett på bakken ei veke eller to kvar gong det viktige reisedokumentet ligg til handsaming i den kinesiske ambassaden for årlig fornying av visum. Sidan ekstrapasset berre er gyldig i to år, vitjar eg soleis ofte eit passkontor. I gamle dagar vart utferdinga enkelt ordna ved å svippa innom lensmannen heime i Trysil, men som kjend er lokalpolitiet no fråteken denne funksjonen.

Ved førre fornying nytta eg passkontoret på Jessheim, eitt av mange som no er truga av nedlegging. Prosessen er visst ein så komplisert og vitskapleg affære at ekspedisjonen lyt verta samla på endå færre stadar. I sentralmakta si eiga språkdrakt: «Det er eit pålegg frå Politidirektoratet for å skapa robuste og berekraftige einingar som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt».

Sjølve passet, den vesle raude boka, er gjerne eit høgteknologisk produkt, men prentinga er for lengst sentralisert til ein avansert maskin ingen reisande treng å koma i nærleiken av. Frå så godt som kor som helst kan all naudsynt informasjon flyta dit gjennom breibandet snøgt som lynet. Så lenge vi framleis har eit postvesen, går også returen av det ferdige passet relativt greit, om ikkje like fort.

Ikkje til forkleining for den hyggelege (og snart sentraliserte) dama bak skranken på Jessheim, men kva for kompetanse og tekniske vidunder er samla der som dei ikkje kan ha på eit lensmannskontor? Utstyr for å ta bilete og fingeravtrykk kan ikkje vera all verda å betena i ei tid kor datateknologien har gjort det mogleg sjølv å ta og registrera slikt på ein mobiltelefon. Politiet gjer jo slikt med kriminelle, så då skulle ein vel tru dei kunne handtera den jamne nordmann også? Apparat som gjev topp biletkvalitet og oppløysning både på andlet og fingrar, burde det vera økonomisk overkomeleg å spreia utover landet.

I likskap med kven som helst kunne funksjonæren i luka konstatere at håret mitt er grått og augene blå. Lukkelegvis spurde ho ikkje om vekta, men eg laut oppgi høgda, 181cm, og dett var dett. I mi mentale armod slo det meg då at det berre er forbanna tull av Politidirektoratet å underkjenna evnene til eigne folk rundt omkring i distrikts-Noreg. Eg var på nippet til å foreslå at tenesta fluksens burde verta ført attende til lensmennene, då ei sørgeleg sanning formørka sinnet mitt att. Med «nærpolitireforma» si gjer jo regjeringa kva dei kan for å leggja ned flest mogleg lensmannskontor, så då er ein snart like langt.

På leiting etter andre glupe idéar kom eg til å tenkja på vår kjære ordførar som har fått ei ny og ærefull oppgåve. Han går no presten, eller i alle høve sorenskrivaren, i næringa. Kan han skriva ut vigselsattest og tyna ut eit ja frå lukkelege par, lyt han vel kunne klara å notera ned ovannemnde opplysningar? Nei, forresten. Ordføraren er ein alt for travel mann, så dette får han heller overlata til dei dyktige folka i sørvisskranken. Dei er lynkjappe på tastaturet og ekspederer jo ved førehandsrøystinga anna kvart år. Her skal det ikkje vera mogleg for nokon å driva med valfusk. I likskap med dei på lensmannskontoret og i motsetnad til kva som er tilfelle på eit sentralisert passkontor, kjenner dei dessutan dei fleste i lokalsamfunnet og vil lettare kunne avsløra eventuelle forsøk på å sigla under falskt flagg.

Søren! I farta gløymde eg heilt at regjeringa med påstått ynskje om å styrka demokratiet fører ein politikk for å desimera taket på kommunar. Med tvilsame gulrøter, utilbørleg pisk, økonomiske strupetak, friviljug tvang og rein skjær tvang er dei godt i gang. Ved nedleggjing av kommunen forsvinn mange offentlege arbeidsplassar. Når det soleis ikkje lenger finnst høveleg stilling til den eine av to arbeidsføre i ein familie, vert det i neste omgang vanskelegare å rekruttera den andre til det lokale næringsliv. Det stagnerer også av di det ikkje lenger er noko kommunal avdeling som syslar med næringsutvikling. Den eine institusjonen og tenesta etter den andre forsvinn og forsterkar den vonde sirkelen. Snart er det så få att å utsteda pass til at styresmaktene meiner dei berre av den grunn har heilt rett i at ein ikkje kan oppretthalda funksjonen i slikt eit grisgrendt strok.

Eureka! Eg har det. Om ikkje like nært som lensmannskontoret eller heradshuset, kva med trafikkstasjonane til Statens vegvesen? Dei utferdar jo førarkort, ikkje sant? Pass vert berre ei utviding av ei verksemd dei er steike god på. Eg lyt visst nytta ordet «Steike!» ein gong til, no som kraftuttrykk og med utropsteikn. Stenging av trafikkstasjonar er jo styresmaktene sitt siste påfunn innan effektivisering. Dei fann endå eit offer for sentralisering.

Ei von om at det i alle høve vert att eitt kontor i kvart fylke, er heller ikkje mykje til trøyst i og med at så mange av dei også vert tvinga saman. Det er visst berre å gje opp forsøka på å finna høveleg stad for å skaffa pass på enkelt vis. Nav- og skattekontor, domstolar og sorenskrivarar, alt vert sentralisert under rådande regime. Ovanfor blå-blå overmakt nyttar det nok heller ikkje å draga fram fjellvettregelen «Det er inga skam å snu», men heller sjølv nytta ein annan, «Grav deg ned i tide», og venta til dei får avløysing.

Pompel og Pilt sa det så treffande at «to reparatørar er betre enn ingen reparatørar». Denne regjeringa reparerer ikkje, og no er dei heller ikkje korkje ein, to eller tre, men fire som med Stortingsfleirtalet attom seg kan pressa endå mer saft or distriktsbefolkninga. Kor effektivt og rasjonelt vert samfunnet når det vert gjort vanskeleg for dei som lever i det. Kva slags land skal Noreg verta når det bit for bit vert demontert og sentralisert?