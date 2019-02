Meninger

Dette svarinnlegget er skrive av Erling Wåge, redaktør i Fjordenes Tidende:

Siste ordet er nok ikkje sagt, Jan Lem

Jan Lem vil, som Olav Sølvberg, at Fjordenes Tidende skal skrive meir om det som skjer i Flora kommune.

Lem skapar eit bilde av at det er farleg å legge seg ut med ein journalist eller ein redaktør, fordi vi, som han skriv, alltid skal ha siste ordet. Lat det vere sagt: som redaktør set eg pris på alle tilbakemelding, både ris, ros, tips, innspel om kva vi bør ha i lokalavisa og kva vi ikkje bør ha. Eg trur verken eg eller andre nokon gong vil få siste ordet i dette spørsmålet. Ser vi på alle endringane rundt oss så trur eg ikkje det er muleg no å seie kva som er rett eller galt.

Eg kan love at vi tek med oss innspelet frå både deg Jan Lem, Olav Sølvberg og alle andre som kontaktar oss. Eg kan love dykk alle at vi får mange tilbakemeldingar og ynskjer, heldigvis. Nokon vil ha meir stoff frå fylkeskommunen, nokon vil ha meir kultur, nokon vil ha meir om lokalpolitikken, nokon vil at vi skal grave meir i det som skjer lokalt, nokon vil ha meir sport, nokon vil ha fleire portrett av spennande personar, nokon vil ha meir om næringslivet, nokon vil ha meir historie og nokon vil ha meir ungdomsstoff. Slik kunne eg fortsette å ramse opp.

Ja, og etter at Vågsøy bestemte seg for å slå seg saman med Flora så vil enkelte ha meir informasjon om Flora. No har vi prøvd å vere tett på det som er relevant for Kinn-etableringa både i Vågsøy og i Flora. Det vil vi fortsette å gjere så godt vi klarer. Som vi alle har oppdaga så er det ein del utfordringa med å organisere dette som har blitt kalla Norges raraste kommune. Dette har blitt ei ny utfordring for Fjordenes Tidende også. Så får vi sjå kva som skjer etter 2020 når Vågsøy er historie og er blitt ein del av nye Kinn. Vi tek med alle innspel.

Men som eg har ytra tidlegare så meiner eg at den viktigaste oppgåva til ei lokalavis er å vere nær og lokal.

Og ja; vi har ein god dialog med lokalavisa i Flora, Firdaposten. Vi har diskutert og diskuterer framleis stoffutveksling. Så får vi sjå om vi kan få dette til utan at det går ut over «kontrakten» vi har med abonnentane våre om å vere ei god lokalavis.

Når Kinn kommune er ein realitet om 11 månader så kan alle som bur i den nye kommunen skryte av å ha to lokalaviser. Det er det ikkje mange kommunar som har. Så trur vi at i endå nokre år så vil nokon i den nye og rare kommunen finne mest relevant stoff i Fjordenes Tidende og andre i Firdaposten.

Eg har spurt Sølvberg om kva han meiner vi bør prioritere bort av det vi gjer i dag i området vi dekker dersom vi skal skrive meir om Flora. Det har eg ikkje fått noko godt svar på. Har du Jan Lem eit godt innspel om dette så lyttar eg gjerne til det.

Kvar dag må vi prioritere og velje kva vi skal bruke resursane vi har smartast mogeleg for abonnentane. Dessverre får ikkje vi gjort alt vi vil, men eg kan love alle at vi gjer så godt vi kan. Og så kan eg trøyste deg Jan Lem og andre med at siste ordet i denne saka ikkje er sagt.