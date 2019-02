Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Bengt Georén:

Etisk spørsmål til redaktør Wåge

En debattør, som tidligere i avisen flere ganger har fått plass med utpreget innvandrerfientlige innlegg, ble igjen gitt plass i Debatt med en slik i FjT 25. februar. Denne gang med tre spalter proppfulle av nedsettende omtaler av innvandrerer til Norge.

Debattøren skriver om somaliske folkegrupper følgende: «...innordningsvegrende og arbeidssky folkegrupper»

Og skriver om innvandrere generelt: «At grupper av våre nye landsmenn har relativt høy representasjon på lite flatterende statistikk ... det selvsagt finnes mange hederlige unntak...» - og påstår faktisk med det att de som er hederlige av våre nye landsmenn er «unntak».

Blandt etikkregler for pressen er vær varsom-plakaten den mest detaljerte. Der står:

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold...

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

Spørsmål: Mener redaktør Wåge at vær varsom -plakaten er fulgt i FjT den 25. januar?

Fra Pressens faglige utvalg (PFU) framgår også at det ikke finnes noen trykkeplikt for redaksjonen og at ingen har krav på å få sine meninger på trykk.

Spørsmål: Hvilke er avisens retningslinjer i spørsmålet om å avvise leserinnlegg til Debatt?