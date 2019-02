Meninger

Dette svarinnlegget er skrive av redaktør Erling Wåge i Fjordenes Tidende:

Svar til Bengt Georén

Bengt Georén har i ein del spørsmål til meg om etikken til med som redaktør i Fjordenes Tidende.

Eg og vi i Fjordenes Tidende er veldig opptekne av å Vær-Varsam-plakaten. Dette er eit veldig viktig verkty for oss. Eg er fullt ut klar over at eg har det fulle personlege ansvar for alt som Fjordenes Tidende publiserer. Dette kan av og til vere svært utfordrande sett i lys av folk sin rett til å ytre seg.

Eg kan opplyse deg og andre at eg har moderert mange innlegg og ytringar som er sendt til oss. Det er også mange innlegg og ytringar frå ulike personar som ikkje har blitt publisert. Veldig mange som handlar om innvandring og nye landsmenn. I debattar på våre nettsider er mange ytringar blitt sletta fordi vi er opptekne av Vær-Varsam-plakaten.

Du viser til eit debattinnlegg i Fjordenes Tidende 25. februar der ein person som tidlegare har fått ytre seg i Fjordenes Tidende med «utprega innvandrarfientlege» innlegg, har fått ytre seg igjen. Georén har trekt ut ti sitat frå innlegget han reagerer på. Eg brukte lang tid på å vurdere dette innlegget før det blei publisert. Og ja, dette er veldig i grenseland. Men når eg valde å publisere det så var det fordi innvandring, som mange andre vanskelege tema, også er ein viktig debatt. Det må vere lov å ha ulike meiningar, og ergo så var det mi vurdering at slik debattanten formulerte seg så var dette var innafor Vær-Varsam-plakaten.

Det er veldig bra at du Bengt Georén utfordrar meg på avisa sin etikk-politikk. Eg er veldig oppteken av at vi skal ha ein ryddig og sakleg debatt der dei som ytrar seg held seg til saka og fakta. Samstundes så skal det ver høgt under taket. Eg er glad for å bu i eit land som har både Vær-Varsam-plakat og at folk har rett til å ytre seg om viktige spørsmål.

Meiner du at eg har brote god presseskikk ved å publisere dette innlegget, så må du gjerne klage oss inn til Pressens Faglege Utval (PFU). Dette utvalet er veldig kompetente på etikk-spørsmål og eg har stor respekt for deira vurderingar.