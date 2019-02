Meninger

Olav Sølvberg, Måløy, har skrevet dette leserinnlegget:

«Svar til redaktør Wåge»

I avisen 25. januar fremmet jeg et forsiktig ønske om at Fjordenes Tidende kunne presenterte noe mer stoff fra Flora, nå når vi skal slå oss i sammen.

Dette avstedkom et langt og skuffende svar fra redaktøren om hvor kostbart det ville bli for avisen å få skrevet noe mer fra Flora. Det var også spørsmål om hva jeg ville kutte ut.

Jeg forsto at han mente det ville være nærmest økonomisk ruin for avisen å skulle reise til Florø 4 timer t/rt for å rapportere derfra.

Jeg tenkte står det så dårlig til med avisa? Jeg slo opp i regnskapstall og fant at man har meget god drift med ca 5 prosent av omsetningen i overskudd. Jeg fant også at avisen hadde 34 mill på bok hos konsernet (trolig). Det kan jo da virke som de økonomiske problemene ikke er dirkete overhengende.

I fredagsnummeret nå brakte avisen hele syv helsider med stoff fra Eid. Mye stoff derfra trykkes ofte. Det ser altså ikke ut for at redaktør/daglig leder legger de samme økonomiske bekymringer til grunn for kostnader på stoffet fra Eid!

Det er selvfølgelig en av redaktørens første og fornemste oppgaver selv å bestemme hva han vil skrive om i sin avis, så noe råd om hva han bør ha med eller bør kutte ut vil ikke jeg gi.

En avis som ikke vil/ eller har råd til skrive stoff fra en del av kommunen, men heller prioritere stoff fra en annen kommune, kan etter min mening, neppe kalle seg lokalavis for kommunen vår.

Innlegget mitt hadde Fjordenes Tidende også lagt ut på nettet. Der ble det også kommentert av noen (i forkortet utgave slik):

En mann skriver at når Fjt har satset så enormt på Eid over så lang tid, og bare oppnådd 16 prosent dekning, ville det antagelig være lurt å legge ned der, og heller satse på Flora med sine 13.000 innbyggere. En annen anbefaler eventuelt å begynne å kjøpe Firdaposten. En tredje skriver at neste år blir Flora og Vågsøy en kommune og får ett budsjett. Det kan være bra å være forberedt på forandringene som likevel kommer.

En som jeg møtte på gata sa, at når du vil skåne deg for noe propaganda fra Fjorden i en periode, så kan du si opp Fjordenes Tidende ett år og så abonnere Firdaposten i ett år.

Jeg kan i grunn slutte meg til flere av disse kommentarene. Så får hver enkelt velge hvordan de vil løse informasjonsbehovet sitt.