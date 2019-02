Meninger

Dette innlegget er skrevet av Bengt Georén fra Vågsøy.

FjT meldes til Pressens Faglige Utvalg

Erling Wåge skriver at dersom undertegnete mener at FjT har brutt god presseskikk ved å publisere et svært hatpreget og innvandrerfientlig innlegg må jeg gjerne klage FjT inn till Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Jeg hadde håpet på å i steden få svaret at redaksjonen hadde gjort en feil og ville styrke sine rutiner med å ganske debattmaterialer - men ikke!

Så får vi da innvente svaret på hvordan PFU vurderer publiseringen den 25. februar som oser av hat og forakt mot innvandrere.

Wåge har gjort det klart at han nøye hadde vurdert saken, og mener at innlegget var innenfor reglene i Vær varsom-plakaten. Avisleserne har således mer å vente i FjT av samme slag.

Wåge begrunner sin publikasjon delvis med «folk sin rett til å ytre seg».

Feigt!, synes jeg. Redaksjonen har nemlig ikke noen trykkeplikt. Ingen har krav på å få sine meninger på trykk i avisen.

Vi lever i en tid der 30 prosent av alle nyfødte på landsbasis har innvandrerbakgrunn (statistikk fra 2017).