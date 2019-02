Meninger

Knut-S. Sørbø, Eikefjord, har skrevet dette leserinnlegget:



«Om det nye kommunevåpenet i Kinn kommune»

Firdaposten engasjerer seg både redaksjonelt og i harselerende podkast om Kinn kommunes nye kommunevåpen. Redaksjonelt, ved å anbefale at det foreslåtte abstrakte symbolet blir vedtatt og henviser til hvor glatt prosessen gikk i det nye Stor-Førde.

Akkurat der har Firdaposten et viktig poeng, men trekker feil konklusjon. Det er viktig å gjøre dette riktig med en gang, fremfor å jage videre med en «brevlogo» og ikke et samlende kommunevåpen. Det er stor forskjell på de to. Prosessen i Stor-Førde ble så vellykka fordi en der hadde tenkt seg om og presenterte et forslag som en visste ville bli samlende for hele nykommunen.

Hvem av kommunens innbyggere har ikke et forhold til de tre store elvene som hver seg berører alle fire kommunene? At de samles og munner ut i en stor elv er vel det minst kontroversielle som finnes kan. Smart tenkt. Det er så en kunne mistenke dem for å være sunnfjordinger.

I Kinn kommune har de også tenkt i lignende baner. Finne et symbol som kunne virke samlende. Slett ikke like enkel oppgave som i Stor-Førde med sine elver. Som kystkommuner har vi historisk sett ressursgrunnlaget og samferdselen på kysten som felles grunnleggende verdier. Symbolisert i de to kommunevåpener som nå skal byttes ut.

Samferdselen i Vågsøys kommune våpen, symbolisert med to ror, ble det foretrukne valget og ledet frem til felles symbolet som et fyr er. Et utmerket forslag som hadde gått «rett hjem» om det var blitt håndtert med den tyngde og verdighet et kommunevåpen bør og skal ha. Historie, pluss gjenkjennbar visjon. Fyret dekker begge deler. De heraldiske reglene er avskaffet, men de ligger der til fortsatt bruk, men kan avvikes.

Jeg tror på at om rådgivning hadde blitt innhentet fra heraldisk fagkompetanse, fremfor et logo produserende reklamebyrå som er god på Telenor-logoer, ja så hadde vi hatt et samlende kommunevåpen på plass, like kjapt som Stor-Førde.

Et kommunevåpen har med samlende samfunnsfølelser å gjøre. En identitetsmarkør.

Bedre forklart en hva Ola Bremnes og fremført av artisten Hekla Stålstrenga er vanskelig å gjøre: «Har du fyr», den nye Kinn sangen? Lytt selv ved å søke opp sangen på Youtube. Så langt har 1.437.784 andre lyttet til den også.

Hold fast på ideen om å bruke fyrsymbolet, men det må være et gjenkjennelig fyr, så marsj av sted til Herolden og få hjelp til å komme i mål.

Avslutter med en sann historie fra livet på kysten. Det er forsvaret som nå endelig har frigjort en radio lydlogg mellom to skip i nattemørket.

Fra skipet: Anroper object i posisjon (her skurrer radioen) du må endre din kurs 15 grader mot nord for å unngå kollisjon. Over.

Etter en lang pause svarer objektet: Nei, jeg tror du må endre kurs 15 grader mot sør for å unngå kollisjon. Over.

Fra skipet: Jeg gjentar: Endre kurs 15 grader mot nord. Over.

Fra objektet: Går ikke, du må endre kurs 15 grader mot sør. Over

Fra skipet: Dette er kapteinen på et russisk marinefartøy. Endre din kurs øyeblikkelig. Over.

Fra objektet: Nei, gjentar, du må endre din kurs. Over.

Fra Skipet: Dette er hangarskipet Admiral Kuznetsov, det største krigsskipet i den russiske marine. Vi er støttet av fire torpedobåter, tre ubåter og en rekke støtteskip. Jeg anmoder deg om å skifte din kurs 15 grader nordover øyeblikkelig for å unngå kollisjon. Ellers så kan du straks regne med at vi går til de nødvendige skritt for å ivareta denne flåtens sikkerhet!

Nå svarer objektet kjapt tilbake: Dette er Ytterøyan fyr i Flora på norskekysten. Over

Men det er ikke første gangen slikt skjer og en lignende hendelse skjedde på spanskekysten. Den er veldokumentert.

Jaja, det minner litt om kommunikasjonen i våre dager mellom to andre skip som snakket forbi hverandre i nattemørket og hvor den ene trodde den andre var «et fyr» og ikke et møtende tog av et megastort tankskip. Den tabben til minst 6 milliarder kroner ligger enda på vent til å bli henta opp av Hjeltefjorden, så det er dyrt å være uten fyr.

Kinn, har du fyr?