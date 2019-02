Meninger

Olve Grotle, ordførar i Førde, har skrive dette lesarinnlegget:

«Sterk næringslivsby - sluttord»

Dagleg leiar i Måløy Vekst, Randi Paulsen Humborstad, skriv godt om Måløy sine styrker og utfordringar i eit tilsvar til eit innlegg eg hadde i Fjordenes Tidende for kort tid sidan. I innlegget med overskrifta «Kva er ein sterk næringslivsby», problematiserte eg at dei mange rapportane og analysene vi får kaste over oss, ofte gir ulike resultat og at dei av den grunn bør møtast med sunn skepsis. Som døme viste eg til at offentleg arbeidsplassar blir sett på som noko negativt i næringslivsvurderinga i NHO sitt kommune-NM, medan dette ikkje er tilfelle hos Telemarkforsking.

Randi Paulsen Humborstad ønskjer ikkje å kommentere temaet i innlegget mitt, men vil heller fokusere på: «hvordan vi skal lykkes med å snu en negativ folketallsutvikling, sikre rekruttering til næringslivet og skape attraktive samfunn på kysten vår. Jeg velger å se til Førde og Sogndal som har lykkes med en positiv folketallsutvikling og i å skape attraktive samfunn».

Det er greitt nok, og det er sjølvsagt hyggeleg at ho meiner av vi i Førde har lykkast med å skape attraktive samfunn. På eit punkt er det likevel nødvendig å korrigere det den daglege leiaren i Måløy Vekst skriv. Randi Paulsen Humborstad ser nemleg ut til å ha misforstått det eg skreiv om NHO og offentlege arbeidsplassar, og at det er eg sjølv som meinte at desse er negative for næringslivet.

Poenget var det motsette. Eg kritiserte NHO fordi dei i rangeringa av næringslivet ser på det å ha (mange) offentlege arbeidsplassar som ei ulempe. For å illustrere dette tok eg som eksempel at ein kommune som får nedlagt ein høgskule (med offentlege arbeidsplassar), sjølvsagt ikkje får noko sterkare næringsliv av det. Tvert om vil dette slå negativt ut for næringslivet. Randi Paulsen Humborstad og eg ser såleis likt på verdien av å ha offentlege/statlege arbeidsplassar.

Til slutt i tilsvaret sitt skriv Humborstad at: «Det burde være i alles interesse å snu den negative folketallsutviklingen på kysten fordi det vil hele fylket, også Førde, tjene på.» Dette er eg samd i. Forutan at det i ligg ein verdi i seg sjølv å ønskje andre suksess, kan ein trygt ønskje dette òg ut frå reine eigennytte-vurderingar. Går det bra i ein del av fylket vårt, vil dette i regelen òg vere ein fordel for andre. Dette gjeld ikkje minst for regionbyen Førde, som er avhengig av at det går godt i heile regionen.