Meninger

Dette lesarinnlegg er skrive av fylkesmann Lars Sponheim i Vestland:

Velkomen til Fylkesmannen i Vestland

Frå nyttår vart Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland slegne saman til Fylkesmannen i Vestland. Vi håpar det vil gjere oss endå betre i stand til å utføre våre hovudoppgåver, å ta i vare rettstryggleiken til innbyggjarane og å medverke til at kommunane gjev gode tenester.

Fylka vart oppretta i 1662 under namnet amt. Hovudoppgåva til amtmannen var å representere kongen i distrikta. I 1863 vart Bergenhus amt skilt til det som etter kvart fekk namna Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Frå nyttår 2019 er ringen slutta, når dei to embeta vert slegne saman til Fylkesmannen i Vestland.

Dagens fylkesmann er statens representant i fylka og har altså som viktigaste oppgåve å passe på at kommunane som førsteinstans følgjer opp lover, vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa. Dette gjeld berre på særskilde fagområde som til dømes helse, sosial og barnevern, grunnskule og barnehage, landbruk, miljø og byggesak. Som rettstryggleiksinstans handterer vi klager frå innbyggjarane. I tillegg brukar vi verktøya tilsyn, rettleiing og opplæring.

Fylkesmannen har også som oppgåve å samordne andre statlege organ i fylka, til dømes ved krisehandtering og innspel til arealplanar. Vi er dessutan førsteinstans på nokre fagområde, som verjemål, søknader om fritt rettsråd og separasjon og skilsmisse, og vi følgjer opp statlege helse- og omsorgsinstitusjonar.

Det nye fylkesmannsembetet vil ha rundt 275 medarbeidarar og blir nest største embetet i landet. Hovudsetet er i Leikanger, men største kontorstaden er Bergen. I tillegg held delar av landbruksavdelinga til i Førde, medan nokre tilsette som er verneforvaltarar, har kontor i Rosendal, Aurland, Gaupne og Sandane.

Både Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland har vore godt drivne ut frå dei måla som oppdragsdepartementa har sett. Viktigaste skilnader mellom embeta er at Hordaland har handtert større saksmengder og landets nest største by og kommune, Bergen. Sogn og Fjordane har på si side vore pådrivar blant fylkesmennene for digitalisering og å ta i bruk nye arbeidsmåtar.

Vi håpar at vi i samanslåinga tek med oss det beste frå dei to embeta, for å sikre rettstryggleiken for innbyggjarane endå betre og for å medverke til at kommunane gjev gode tenester.