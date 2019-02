Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steinar Hammersvik fra Bremanger.

Lakseoppdrett, en velsignelse eller en voksende miljøkatastrofe?

Vi leser om plast i havene, luftforurensing, en forestående klimakatastrofe skapt av drivhuseffekten fra vår bruk av fossilt brennstoff til fremdrift av fly, biler, skip, kraftverk, landbruksmaskiner, generatorer, drift av foringsanlegg for laks etc. Alt dette er, inklusive oljen, resultatet av våre teknologiske fremskritt etter den industrielle revolusjonen. Det er et paradoks at alle våre fremskritt kan bli vår undergang som art dersom vi ikke innser alvoret tidsnok.

Som nasjon, kan vi vanskelig hevde at vi har satt miljøvern i høysetet. Grådighet og kunnskapsløshet i generasjoner er heller situasjonen. Man kan nevne Svend Foyn og Anders Jahre som i hvert sitt århundre bidro til nærmest å utrydde kvalene i Sørishavet. Her hjemme kan vi nevne torskefiskeriene langs vestlandskysten, håbrannen, makrellstørja som nærmest ble utryddet i slutten av 50-årene, pigghåen kom på rødlista på 70-tallet, skando-atlantisk sild var stort sett utfisket i slutten av 60-årene og kveite og torsk ved Newfoundland. Vi tråler bort tareskogen som er fødestue og barneværelse for fisk og skalldyr. Ja, slik kan man fortsette.

Hva har så dette med oppdrettslaks å gjøre? Svaret er vel nå som den gang: Grådighet, stor fortjeneste og ingen hensyn eller forståelse av behovet for å verne natur og miljø. Et typisk eksempel er Barlindbotn Settefisk AS som tappa ned Jagedalsvatnet mer enn tillatt. Eierne påberoper seg nødrett til å begå miljøforbrytelser for å redde pengene sine! Penger foran natur og miljø! Det var en lignende hendelse i Svelgen.

Når man hører oppdretterne fortelle solskinnshistoriene om hvor fantastisk bra oppdrettsnæringen er, kommer jeg på tobakksindustrien som ansatte folk og laget filmer om hvor sunt og sporty det var å ta seg en røyk! Det var da tobakksindustrien oppdaget at de var på vikende front.

Åpne merder med store populasjoner av laks i fjordene, endrer oppførselen til villfisken. Det gjelder spesielt seien som blir stående og spise pellets i stedet for å ta til seg næring på normal måte. I slike tette populasjoner (merdene), kan det lett oppstå sykdommer av forskjellig art. Jeg antar at smitte kan overføres til villfisken på utsiden av merden og pelagiske fisker som seien kan spre dette videre. Jeg vil tro at smitte og antibiotika kan følge med fiskenes avføring til bunns under merden og også drive av sted med strømmen i området. Hvis dette er tilfelle, er det effektiv smittespredning. Fiskenes avføring er en stor forurensningskilde. Landbruket og vi mennesker har strenge krav om septiktanker og regler om utslipp ved gjødsling. Oppdrettsindustrien slipper alt urenset ut i naturen og arealet under merdene er ørkenlandskap.

Så er det lakselusa! Denne aggressive parasitten er en trussel for flere fisker i biotopen. Villaksen skal, som smolt, på sin vei til havet, passere en rekke oppdrettsanlegg (de ligger som perler på ei snor langs hele fjorden) før de kommer ut i havet. Underveis blir mange dødelig angrepet av lus. Sjøørreten er også ett av luseofrene. Den er omtrent helt borte. Leppefisken er den neste. Den fanges for å spise lus i merdene! Å nærmest «støvsuge» strandsona for leppefisk anser jeg som ren miljøkriminalitet. Dette fisket har pågått de siste fem årene, hvor jeg bor, og fjordtorsken forsvant sammen med leppefisken. Dette er mine observasjoner, men jeg er ingen biolog og jeg kan ikke bastant si at leppefisket er årsaken, men merkelig er det. På Østlandet, fra Telemark og østover, er torsken omtrent utryddet. Er et utstrakt fiske av leppefisk, som leveres til oppdrettsanlegg på Vestlandet, årsaken? I samme periode har mengden og kvaliteten av krabbe blitt sterkt redusert.

Leppefisk er bare ett av våpnene mot lakselus. Hydrogenperoksid dreper både lakselus og utrydder rekefelt som måtte befinne seg i nærheten.

For meg ser det ut som at fjordtorsken ikke liker å ha store laksepopulasjoner som nabo og da blir kanskje resultatet at torsken reiser andre steder.

Vandretorsken som kommer for å gyte i våre fjorder møter tette populasjoner av oppdrettslaks i merder allerede ytterst i fjordene. Disse «dørvokterne» er kanskje en av årsakene til at torsken forsvinner fra fjordene? Antibiotika var et stort problem tidligere, men er nå betydelig redusert.

Soyabønner/mel fra Brasil er en lite bærekraftig løsning. For hvert mål regnskog som felles for å dyrke soya, reduseres regnskogens evne til å ta opp co2. Vi tar samtidig bort hjemmet til alle insekter og dyr som lever der. Det må være et tankekors å vite at artsmangfoldet i naturen reduseres hurtig på grunn av menneskelig aktivitet som skogfelling, sprøytemidler (endosulfan til laksen?), natur under asfalt, og mye annet. Uten insekter blir det lite eller ingen mat. Vi gir penger til regnskogsfondet med den ene hånda og tar areal til soyadyrking med den andre. Det er både dobbeltmoral og lite bærekraftig. Mye av råstoffet som går til laksefor, kan gå direkte til menneskemat.

Laksen vi produserer, blir i liten grad bearbeidet her hjemme. Den slaktes/sløyes og sendes med bil til Europa og fly helt til Kina! Snakk om bærekraftige løsninger! Vår grådighet må våre etterkommere betale for i form av en overopphetet klode, ødelagte biotoper, og alt som følger med det. Den mest bærekraftige løsningen på eksport av laks, er den nybygde båten som tar om bord levende laks og slakter underveis til Danmark.

Jeg vil hevde at lakseoppdrett i åpne merder er i ferd med å ødelegge biotopene langs hele kysten, helt opp til Finnmark og at vi er på vei inn i den største økologiske katastrofen langs norskekysten i historisk tid. Laksen må oppdrettes i kar på land eller helt lukka anlegg på sjøen uten forbindelse med livet i havet. Kommunene må slutte å tildele lokaliteter for åpne merder i sjøen og samtidig sette en tidsfrist for avvikling av slike merder. En progressiv beskatning må benyttes overfor dem som ikke reagerer i tide. Jeg har forstått det slik at staten mener vi skal femdoble denne produksjonen i årene fremover. Oppdrettslaks er, etter min oppfatning, ikke en bærekraftig næring. Den er miljøødeleggende og man kan bare spekulere i hvilke andre arter som skal på rødlista for å fôre opp slike mengder fisk.

Det er et lyspunkt at noen i bransjen, blant andre i Vågsøy kommune, har innsett problemene. Dette er et firma som heter OFS Måløy som er et datterselskap av OFS Norge. OFS står for Onshore Farming Solutions. De har fått konsesjon på landbasert produksjon av 15.000 tonn laks pr. år på en fylling i Barstadvika nord for Måløy. Selskapet skal samarbeide med Måløy Marine Ressurssenter og akvakulturlinjen ved Måløy videregående skole. Disse bør hjelpes og heies fram!

Jeg håper at vi en dag kan få tilbake allemannsretten i fjordene våre og at kommende generasjoner kan overta friske fjorder uten monokulturer av lusete laks!

Er miljøorganisasjonene betalt for å holde kjeft?