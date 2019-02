Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen som er ungdomskandidat for Kinn Høyre og fylkesleder i Unge Høyre.

«Havbrukskommuner trenger god markedsadgang ut til verden»

Fiskeri- og havbruksnæringene er av de viktigste fremtidsnæringer for Norge. En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet. Høyre vil videreføre arbeidet med stabile og gode rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping innenfor forsvarlige rammer, rammer som også sikrer viktige miljø- og naturverdier.

Høyre vil sikre god markedsadgang og forutsigbar konsesjonspolitikk fordi dette er viktig for den videre vekst innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen. Samarbeidet med EU på fiskeri- og akvakulturområdet er av stor betydning for Norge, selv om akvakulturpolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. De veterinære aspektene av fiskeri- og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.Norge har som en følge av EØS-avtalens protokoll 9 og andre bilaterale avtaler tollfri handel med EU for de fleste hvitfiskprodukter og tollreduksjoner på mange andre produkter. Handel med disse produktene (blant annet makrell, reker og sild) reguleres av en rekke tollfrie kvoter som EU har åpnet etter de siste års EU-utvidelser og bortfall av EFTA-frihandelsavtaler, for eksempel i Øst-Europa.

Flere av disse tollfrie kvotene er gjenstand for reforhandling hvert syvende år. Siste gjennomgang ble ferdigstilt i 2014. Neste reforhandling vil finne sted i 2021.

Akvakultur er den raskest voksende matproduksjonssektoren globalt sett. I EU sysselsetter akvakulturnæringen om lag 85.000 personer og produksjonen har i flere år ligget på om lag 1,3 millioner tonn.

Cirka 68 prosent av sjømaten som konsumeres i EU er importert, og etterspørselen etter sjømat er økende. Siden det ikke er utsikter til å øke fangsten av ville bestander, kan en økning i produksjonen bare komme fra akvakultur. EU-kommisjonen har i løpet av de siste årene lansert retningslinjer, strategier og tiltak for å stimulere til bærekraftig utvikling av EUs akvakulturnæring.

Å sikre fiskeindustrien jevn råstofftilgang gjennom året er grunnleggende for å opprettholde og videreutvikle konkurransekraften til og verdiskapingen i norsk sjømatindustri, enten den foregår til sjøs eller på land. Havet inneholder også biologiske ressurser som kan gi økt verdiskaping innen produksjon av biodrivstoff, kjemikalier, medisiner og andre samfunnsnyttige produkter.

Dette vil Høyre:

– Arbeide for en best mulig markedsadgang for norsk sjømatnæring.

– Innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene.

– Utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene.

– Satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet

– Øke fleksibiliteten for fiskerne og fiskeindustrien, blant annet gjennom kvotestruktur, regionalisering av leveringsplikten og opphevelse av bearbeidingsplikten.

– Sikre tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk marin og maritim næring.

– Bidra til at fiskeindustrien får handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling.