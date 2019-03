Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg fra Måløy.

Nå må vi mobilisere for Sør-Vågsøy kirke

Nå skal Sør-Vågsøy bli eget sokn i Kinn prestegjeld. Vi vil alle ha kirka vår, ikke bare til vanlige gudstjenester, men også til dåpsseremonier, til konfirmasjoner, til bryllupsseremonier, til Julaftenfeiring, til begravelser, konserter osv. Det er viktig for folket i Sør-Vågsøy, det er viktig for stedet at vi har en god kirke. Det er ikke selvsagt, så vi må kjempe.

Det skal nå velges et eget sokneråd for Sør-Vågsøy. Det blir et sokn med én kirke på Sæternes og hele seks kirkegårder. Det omfatter den nyutvidede kirkegården i Almenning, nyutvidede kirkegården i Skavøypoll, kirkegårdene på Sæternes (som nå i praksis bare er urnekirkegårder), kirkegården i Holvik, den ny tvidede kirkegården i Vågsvåg og kirkegården i Tytingvåg. Alle disse steder burde ha en representant eller vararepresentant i Soknerådet. Det mange ting som skal bestemmes med kirka, ikke minst at vi får vår del av økonomitilskuddene til så vel kirkebygg som til kirkegårder. Og ellers aktivitet i kirka. Valgkomiteen kommer til å spørre noen om å stille opp. Vi bør alle, kvinner og menn, være positive og si ja til en periode, om vi blir forespurt.

Nord-Vågsøy blir også eget sokn.