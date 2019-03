Meninger

Knut-S.Sørbø, Eikefjord, har skrevet dette leserinnlegget:

«Kinn kommune - et fyrtårn på Vestlandet»

Eksempel på fyrtårn brukt i kommunevåpen. Det avbildet kommunevåpenet er i bruk og tilhører Lindesnes kommune i Agder fylke på Sørlandet.

Kanskje ikke så rart at de i sin tid valgte dette motivet da Lindesnes var opphavet til fyrvesenet i Norge. Der ble Norges første vedbål-fyr tent i år 1655 og var starten på en århundre lang sikkerhets- og samferdselsutvikling på kysten som ble avsluttet med det siste kystfyret som ble bygget i 1932, Anda fyrstasjon, i Nordland fylke.

I Sogn og Fjordane kom den utviklingen 200 hundre år senere, først til Florø ved at Stabben fyr ble bygget i 1856. Etterfulgt av Kinnasundet fyrstasjon i 1867 (fyrlykt fra 1913). Dette som konsekvens av mange ulykker i området hvor det var størst aktivitet. Suksessen med Stabben og Kinnasundet fyr ledet til at Ytterøyane fyr ble bygget i 1881. Et kystfyr som nå ble synlig på hele 22 nautiske mil eller 41 km ut i Nordsjøen. Fiskeflåten kunne nå se, at om de styrte til venstre for lyset så fikk de landkjenning i Måløy og til høyre for lyset så havnet de i Florø. Et enormt fremskritt som ledet til at Kråkenes fyrstasjon ble bygget i 1906 slik at en ikke behøvde å vente på dagslys for å seile trygt innover mot land. Utviklingen skjøt ytterligere fart da overgangen fra seil til semi-diesel motor ble innført i fiskeflåten i begynnelsen på 1900-tallet. Båtene ble større og gikk fortere. Kravet til bedre merking av kystleia økte.

Bygging av kystfyr, leifyr, fiskefyr, innseilingsfyr eller en kombinasjon av disse var kystbefolkningens og fiskarlagenes høyeste prioriterte politiske kampsaker fra den tiden.

I våre dager kan det sammenlignes med krav om bedre veier og krav om ras sikring av veinettet.

Historisk, så er fyrstasjonene nå litt «avleggs» og de fleste fredet som kulturminner. Rollen de hadde er nedtonet selv om de alle fortsatt gir lyssignal som opprinnelig. Utviklingen med automatisering og mer presis navigasjonshjelpemidler om bord i båtene har tatt oss dit. Viktigheten av fyrene kan kanskje understrekes av hva som skjedde i krigsårene 1940-1945. Da ble samtlige fyr slukket og kun tent på kommando og til eget bruk av tyskerne. De skulle ikke være til nytte for andre.

Til saken, Kinn kommune-våpenskjoldet bør ta utgangspunkt i felles historisk menneskeskapt utvikling i begge kommunene som Kinn består av. Samferdsel og det å leve av havet står da som en stor fellesnevner som begge kommunene med takknemmelighet kan skjele tilbake til. For våre forfedres kamp og innsatts for å bedre levekårene på kysten. Fyrhistorien er en viktig del av dette.

Til tross for dette er det overraskende få fyrsymbol å finne i oversikten på landets kommunevåpen (søk på «fyr i norge»). Lindesnes kommune er den eneste med et tydelig fyrsymbol som bildet viser.

Jeg foreslår at vi «låner» dette utgangspunktet og lager en «Kinn-vri» på dette, men med andre farger. I stedet for at sokkelen går ned i spissen på skjoldet så kuttes den av og i tomrommet under er det da plass til fire bokstaver i gull skrift. Gjett hvilke. Kuppelen kan f.eks få fyrsektorfargene, rødt, hvitt og grønt. Det skiller Kinn klart ut fra Lindesnes og vi får et kommunevåpen som er selvforklarende og en ledestjerne til å vise vei for fremtiden.

Til de som sier at «hele kysten er full av fyr» så er det riktig. De er der fordi kysten en gang var riksvei nr. 1, selveste Norwegen, som landet vårt har navn etter og lenge før Bergensbanen og veinettet var utbygget. Påfallende nok er ikke historien om dette gjenspeilet i kommunevåpnene langs kysten på Vestlandet. Det har vi nå en historisk sjanse til å gjøre noe med. Fyrsymbolet har stor historisk forankring både i Flora og Vågsøy og dermed den sterkeste fellesnevneren i nye Kinn kommune.

Å bruke Kinnaklova eller Kannesteinen blir feil da de er for sterke symboler i hver sine kommuner og derfor ikke samlende for nye Kinn kommune. De vil uansett ikke opphøre å være attraksjoner i hver sin «gamle» kommune. Og bra er det.