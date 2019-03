Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sonja Liseth Strand:

«Meiningslaust»

Det er meiningslaust om det ikkje vert bygd ut fiber til Berle og bygdene i Bremanger når koparnettet og telefonsentralen Telenor driv, vert lagt ned.

Kva har så vel eg med det å gjere, utflytta frå Berle for 45 år sidan? Eg kan ikkje forklare det, men kjende eg vart forarga då eg sat og leste eit innlegg Telenor hadde i lokalavisa mi, Romsdals Budstikke. Eg kom til å tenkje på korleis vi fekk fiber i bydelen eg bur i i Molde. Fyrst kom Telenor og grov ned kabel. Grov opp både asfalt i gata og gangvegane rundt oss og la ned kabel. Etterpå måtte dei sjølvsagt ordne opp. Dei asfalterte gata og grusa gangvegen. Vi fekk fiber og var fornøgde med det.

Eit halvår etter gjentok alt seg. Det lokale kraftselskapet skulle no tilby fiber til alle innbyggjarar. Grov opp igjen gata og gangvegane. La ned kabel, ordna på nytt med asfalt og grusing av gangvegar. Det var ingen som stilte spørsmål ved kostnadar. Begge selskapa kunne ikkje få alle kundane, men begge var villige til å ta kostnaden med å leggje to kablar i same område.

I Berle kjempar dei for å ikkje bli sitjande att med berre eit tilbod om mobilt breiband, når Telenor stengjer ned koparnettet. Alle skjønar at mobilt breiband er eit dårleg alternativ, etter å ha hatt stabil internettlinje (vil tru ADSL) i fleire år. Eg kjende det gjorde noko med meg, eg vart beint ut forarga av å tenkje på den forskjellsbehandlinga det er på oss som bur i by og dei som bur i ei bygd som Berle.

Behovet for den einskilde vil eg tru er det same, om ikkje mykje større i ei bygd som ikkje har dei same tilboda i nærleiken. Konsekvensane vil eg tru vert større. Det handlar om mogelegheita for innbyggjarane til å kommunisere med omverda på lik linje med alle andre. Sit du på heimekontor og jobbar, er du rimeleg avhengig av eit stabilt nett- uansett om du bur i Berle eller i Oslo, noko eit mobilt breiband neppe vil gi.

Mor mi bur i Berle. Ho er 88 år, bur heime åleine og klarar seg sjølv. Ho har iPad og snakkar med oss borna, som bur ulike stader i landet og i Florida. Dette gjer ho via Messenger og Facetime. Ho betalar alle rekningane sine i nettbanken. Skal ho få til dette, så må nettet fungere – og det må fungere heile tida og når ho treng det, elles vert ho usikker. Det at ho kan ha kontakt med oss når ho treng det, er òg ein av grunnane til at ho kan halde fram med å bu heime åleine. Det gir ho og oss ein tryggleik vi ikkje vil miste fordi det kostar for mykje å byggje ut fiber.

Telenor har «leveringsplikt på tale» i Noreg – då vil eg tru at stabiliteten er ein vesentleg del. Eg veit det har vore gjort målingar på dekninga hos kvar einskild husstand i Berle og dekninga er svært variabel. Skal berlarane og andre bygder utan vidare godta at Telenor berre tilbyr dei mobilt breiband som einaste alternativ. Då kan Telenor sjølvsagt slå seg på brystet og seie at dei har oppfylt kravet. Dei slepp billeg unna. Taparen er innbyggjarane i bygdene som sit att med ei svært lite tilfredsstillande løysing.

Kven vil bu i ei bygd som vert dregen «baklengs inn i framtida»? Utan god kommunikasjon med omverda, kan det vere dropen som får begeret til å flyte over og folk flyttar frå ei perle av ei bygd. Samfunnsøkonomisk kan det ikkje løne seg. Fleire eldre på gamleheim, auka kostnader for kommunen når skattebetalarar flyttar osb.

Den som byggjer ut fiber i Berle vil eg tru er sikra monopol. Der vil alle kjøpe og det vil vare ved så lengje det er folk i bygda. Her i Molde slost utbyggjarane om kundane og var villige til å ta store investeringar for å kome i posisjon. Likevel vel vi som kundar berre ein leverandør av gangen og trufaste er vi ikkje! Det må vere meir lønsamt å investere ein gong og ha faste kundar «til evig tid».

Mitt håp for heimbygda mi, er at kampen dei fører, med grendelaget i spissen, når fram. At både Telenor og andre ser, at det vil vere ei god investering å leggje fiberkabel og gi innbyggjarane eit godt og stabilt nett.