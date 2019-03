Meninger

Dette innlegget vart halde på årsmøtet i Vestland Arbeiderparti, av Siri Sandvik, ordførarkandidat i Stad Ap:

«Stad skipstunnel»

Lengst nord i Vestland ligg eit berømt og berykta havstykke. Stadhavet. Alt i vikingtida visste dei at dette var ein krevjande passasje. Med vanskelege straumforhold og over 100 uvêrsdøgn i året. Difor drog vikingane skipa sine på land og over Dragseidet, heller enn å utfordre skjebnen på «Stadten.» I 1594 skjedde den største skipskatastrofen langs norskekysten i fredstid, med 3-400 omkomne. Sidan har det vore fleire forlis, og mange omkomne. I 2003 var hurtigruteskipet Midnattsol i trøbbel, dei var berre 150 m frå å gå på grunn ved Stad. Og så seint som i 2017 hadde lasteskipet MS Nyksund alvorlege vanskar, og vart redda med eit nødskrik.

I årevis no har det vore jobba for å bygge ein skipstunnel ved Stad, verdens første, for å sleppe dette frykta havstykket. Første forprosjekt kom i 1985, for over 30 år sidan. Sidan har det vore mange utgreiingar, trur det er 18. I 2012 kom KS1 og 1 mrd i NTP, då med Arbeiderpartiet i regjering. I 2018 kom KS2. No har Kystverket oppdrag med vidare prosjektering, med mål om meir nøyaktig kostnadsberekning, og med frist til juni.

Hovudargumentet for å bygge Stad skipstunnel er sjølvsagt sikkerhet. Fordi det slett ikkje alltid er trygt å passere Stadhavet. Det er mange båtar som vert liggande å vente, både på nordsida og sørsida. Dette har også ein stor økonomisk kostnad. Vi skal ha som ambisjon å utvikle kysten til verdas sikraste og verdas reinaste. Stad skipstunnel vil gi auka sjøsikkerhet, med mindre risiko for skipsulukker. Skipstunnelen vil gi auka effektivitet, med mindre ventetid og meir effektiv transport både av folk og ikkje minst av gods. Frå heile kysten eksporterer vi stadig meir fersk fisk til kontinentet og til Asia. Og det er ingen som har så dårleg tid som ein død laks. Tunnelen vil gjere det lettare å flytte meir gods frå veg til sjø, dette gir styrka næringsutvikling langs kysten.

Sikkerhet og effektivitet er altså hovudargumenta for å bygge Stad skipstunnel. Men det er allereie slik at Skipstunnelen får massiv internasjonal merksemd. Den vert truleg ein attraksjon i seg sjølv. Og det er jo inga ulempe dersom tunnellen også vil bidra til auka fokus på berekraftig reiseliv, som er eit stort satsingsområde på Nordvestlandet.

Så eg gler meg til at eg som første ordfører i Stad kommune, får vere med på at sjølve arbeidet med skipstunnelen startar om eit par år. Og at eg då er trygg på at dette er noko Arbeiderpartiet, både regionalt og nasjonalt, har stått på for å få gjennom.