Meninger

Jón Valur Ólafsson, 6. kandidat på Kinn Senterparti sin liste til kommunevalet, har skrive dette lesarinnlegget:

«Mangel på erfaring er inga hindring - det tek vi att i rikt mon i form av pågangsmot og entusiasme»

Dette sa leiaren av Kinn Senterparti, Nils Myklebust, då den endelege lista til Kinn Senterparti vart offentleggjort laurdag 2. mars. Desse orda skal eg ha med meg fram mot valet, og enda lenger dersom Kinn Sp med meg på 6. plass får tillit ved valet i haust. Å ha Nils med på laget er av stor betyding for ein som er ny i politikken. Det står respekt av både kunnskap og erfaring, det brennande engasjementet for Sp-politikken, haldningane og audmjukheita. Eg gler meg til samarbeidet!

Eg står på 6. plass på Kinn Sp si liste. Eg er 32 år gammal og utdanna ambulansearbeidar med eit brennande engasjement for helse- og sosialpolitikk. Eg er født og oppvaksen i ein kystby (Akranes) på sør-vest Island. Byen er på Flora sin storleik, der fiskeri og industri er hovudnæringane.

Eg har sidan 2013 budd i Store Høydal, innerst i Høydalsfjorden, der vi driv eit lite familie småbruk. Det vil difor vere naturleg for meg å arbeide for ei vidareføring og utvikling av den desentraliserte samfunnsstrukturen vi har i dag. Som småbarnsfar vil skule og barnehagestrukturen ligge naturleg for meg å arbeide for. Eg er glad i byen min. Flora og Måløy er to flotte kystbyar, med store potensiale - på kvar sine vis. Eg vil arbeide for å utvikle sentrumsstrukturen i begge dei flotte byane våre! Men med dagens økonomisituasjon må vi ha ei nøktern investeringshaldning. Som ny i politikken er det mykje som skal lærast, men med gode støttespelarar kan eg ikkje anna enn å glede meg til utfordringa.

Kinn Sp har nominert ei liste vi er stolte av. Sidsel Kongsvik er vår solide ordførarkandidat. Sidsel er ei dame som kjenner systemet, og har kunnskap om kva hardt arbeid vil innebere. Vi er stolte av førstekandidaten vår! Med Jan Arve Midtbø på andre plass kan alle vere trygge på at distrikta i Kinn kommune har ein nevenyttig mann på rett plass! Jan Arve har synt kva kvalitetar han har, gjennom fleire år i Flora bystyre.

Vi har vedteke eit program som overgjekk våre eigne forventningar. Det er eit program som inneheld det meste av det vi treng for å leve i eit velfungerande samfunn. Dette samfunnet ynskjer vi som står på lista til Kinn Sp å vere med og påverke!

Vi skal arbeide for at skule- og barnehagestrukturen i Kinn framleis skal vere desentralisert! Vi går til val med eit mål om at alle skulane i Kinn skal oppretthaldast i den kommande perioden, så lenge det er vilje for dette blant foreldra. Desentralisert skule- og barnehagestruktur er etter vårt syn det viktigaste enkelttiltaket for å oppretthalde busetnad i heile kommunen.

Vi går til val på å styrke tenestene innan psykiatri- og rusomsorg. Brukarane av desse tenestene er blant dei mest sårbare i vårt samfunn. Her treng vi eit politisk løft!

Kapasiteten på sjukeheimane er sprengt! Vi treng fleire sjukeheimsplassar, og gode arbeidsvilkår for dei tilsette i kommunehelsetenesta. Stort sjukefråvær i denne sektoren er eit stadig veksande problem, ikkje minst samfunnsøkonomisk. Både dei eldre og dei tilsette fortener betre!

Kva skal til for at innbyggjarane skal klare seg betre og lenger heime? Tilbakemeldinga frå våre medlemmar er at heimehjelpsordninga må løftast og vi må tilby innbyggjarane endå betre tenester i heimen. På denne måten bidreg vi til auka trivsel blant dei som har behov for desse tenestene. Eg trur at om vi klarer å auke trivsel og livsglede får vi tilbakebetalt i betre mental helse. Styrka mental helse kan ha svært god effekt på somatiske lidingar.

Vi går til val på at båtrutetilbodet i øyane i Kinn kommune for framtida minst skal ligge på dagens nivå.

Vi går til val med ei erkjenning om at Kinn kommune er- og vert realisert. Det er velkjent at Senterpartiet har vore ein stor motstandar av Kinn kommune. Men når Kinn no vert ein realitet, skal vi stå på for at samanslåinga vert til det beste for alle innbyggjarane. Vi opnar likevel opp for ei reversering av samanslåingsvedtaket dersom det viser seg at ulempene her vert større en gevinsten. Dette gjer vi godt greie for i vårt partiprogram.

Eg vil til slutt nytte høve til å ynskje alle kvinner i Flora og Vågsøy til lukke med kvinnedagen 8. mars. Samtidig vil eg oppmode alle om å lese Kinn Senterparti sitt partiprogram for 2019-2023. Eg lovar at det vert hyggjeleg lesing.