Holvik barnehage – barnehage eller grendehus?

Franchesca Goll-Rasmussen, lokallagsleder Utdanningsforbundet Vågsøy har skrevet dette leserinnlegget:

Holvik skule er nedlagt. Holvik og Skramsmarka barnehager er slått sammen og har overtatt bygget. Dette har politikerne bestemt, det er de som er barnehage- og skoleeier i kommunen.

Ifølge utdanningsforskning påvirkes både barn og personalet av hvordan rommene er organisert i forhold til hverandre. Personalet i Holvik barnehage melder om en krevede hverdag, for dem som jobber på avdelinger i hovedbygget, med rom fordelt rundt gymsalen. Barnehagen forteller også om flere sykemeldinger knyttet til arbeidsforhold, og foreldre som ikke ønsker å ha barna på disse avdelingene. Disse to avdelingene som har en vernet gymsal i midten. Gymsalen som bygda kjemper for å få bruke. Den skal de bruke til julemesse, vårbasar og 17. mai, hele tre dager i året. I tillegg skal Holvik skulekorps øve her en kveld i uken. Holvik skule er nedlagt og elevene går på Skram. Korpset har fått tilbud om øvingslokalet på skolen sin, Skram skole. Det har vært sagt at i Vågsøy har en lange tradisjoner for å la bygdene bruke skolene. Skolene er det som er vesentlig her, skolene kan kanskje kombineres med øvingslokale og bygdelagsarrangement. En barnehage egner seg ikke.

Nesten alle barn går i dag i barnehage, og barnehagen legger et viktig grunnlag for barns utvikling på alle områder, og jobben personalet gjør har stor betydning for hvordan barna mestrer resten av livet sitt. Da er rammebetingelsene for barnehagen ekstra viktig. Store deler av et barns liv tilbringes nettopp i barnehagen, og i barnehagebygget skal barnehageloven og rammeplan for barnehagen materialiseres. Som barnehageeier må politikerne sørge for at en har barnehagebygg som gjør dette oppdraget mulig,

Striden dreier seg om en gymsal som barnehagen ønsker å bygge om med permanente løsninger for å skape gode nok fysiske forhold for barnehagedrift, og en bygd som ønsker å beholde den som den er.

Har vi politikere som klarer å se hva som er barns beste, og som tør å ta nødvendige grep for å sikre at Holvik barnehage har en utforming som fremmer barns utvikling, ikke hemmer!

Holvik barnehage – det beste for barna eller bygda?