Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jón Valur Ólafsson, sjette-kandidat på Kinn Senterparti sin liste til kommunevalet:

«Ja, kysten går så det susar – men Høgre sviktar!»

Onsdag 13. mars gjekk Kinn Høgre sin ungdomskandidat til frontalangrep på Senterpartiet i eit lesarinnlegg i Fjordenes Tidende. Eg lar meg forundre over ein listekandidat som vel å bruke så stor del av innlegget sitt på å snakke om kva andre ikkje får til. Burde han ikkje heller brukt sine gode taleevner til å framsnakke seg sjølv og sine eigne?

På eitt punkt skal eg være einig med Vebjørn Leite Olsen;

Ja, næringslivet på kysten går så det susar! Sjølv vel eg å takke alle eldsjelene i det lokale næringslivet for den bragda. Dei har med eit imponerande pågangsmot og entusiasme levert gode resultat den siste tida. Sjømatnæringa eksporterer for 99 milliardar kroner. Kan det skuldast god forretningsstrategi, god marknadsføring, gode prisar i næringa og gunstig valutakurs? Det er etter mitt syn feilslått å gje regjeringspartia Høgre og Frp æra for dette. Vi i Senterpartiet ser med stoltheit og glede på eit sterkt og lokalt forankra næringsliv.

Leite Olsen gir i innlegget sitt utrykk for at Sogn og Fjordane Senterparti ikkje satsar på kysten. Kor han tek dette i frå? Det må han nesten svare for sjølv.

Måløy vidaregåande skule vert no opprusta for 65 millionar kroner. Ytterlegare 125 millionar kroner vert lagt i potten til bygging av det nye opplæringsfartøyet Skulebas. Måløy Marine Ressurssenter har nyleg fått ei løyving på 15 millionar kroner.

Det er feil at Senterpartiet og fylkeskommunen ikkje satsar på kysten. Ser ein på dei store vegprosjekta som har vorte realiserte dei siste åra, så ligg dei nettopp på kysten, både Dalsfjordbrua og Bremanger 1 og 2. Dissa prosjekta har fått det vesentlege av vegløyvingane i lag med Olden- Innvik.

I Flora vert det no mellom anna brukt 70 millionar kroner på Flora Idrettssenter. For Kinn kommune utgjer desse løyvingane til saman nærare 300 millionar kroner. Listekandidaten meiner kanskje og at Senterpartiet har skulda for at Flora Lufthamn vart tatt ut av fotrutenettet?

Det er dessverre slik at det er nettopp kysten som vert hardast råka av regjeringa sin sentraliseringsiver. Det er ikkje lenge sidan ordførar Ola Teigen uttalte til NRK Sogn og Fjordane at regjeringa berre hadde brukt nokre få år på å tappe Flora kommune for 37 statlege arbeidsplassar. Politireforma åleine førte til ei sentralisering av Politiets operasjonssentral og råka heile 23 årsverk. Desse arbeidsplassane er vesentlege for oss og for kystmiljøet vårt, mellom anna fordi det private arbeidslivet ikkje har plass til alle. Dersom vi skal vi klare å rekruttere folk til våre distrikt, er vi avhengige av å ha eit variert og konkurransedyktig arbeidsliv. Å avvikle statlege arbeidsplassar er etter mitt og Senterpartiets syn ikkje vegen å gå!

Ansvaret for denne sentraliseringa som Vebjørn Leite Olsen viser til, er det hans eige parti, Høgre og regjeringa som må ta. Han gjer nok lurt i å rydde i eige hus før han skuldar på andre.

Leite Olsen uttaler at «Senterpartiet kritiserer for kritikken sin skyld og at Senterpartiet syng førehandsskrivne tonar om distriktsdød og sentralisering.» Denne uttala er direkte usann, og har inga rot i verkelegheita. Her gjer Leite Olsen eit forsøk på framstille Senterpartiet som ein motstandar av det lokale næringslivet. I Senterpartiet er vi genuint opptekne av lokal verdiskaping og forankring i alle sektorar. For å kunne skape eit samfunn for alle, treng vi å ta heile landet i bruk og vi må kunne tilby familier gode arbeidsvilkår, uavhengig av kva utdanning dei har. Vi vil heller ikkje lukkast med å rekruttere nye innbyggjarar til kommunen vår, dersom vi ikkje kan by på eit visst utval av statlege arbeidspassar.

«Alt du treng - der du bur!» Dette er ein av Senterpartiet sine kjerneverdiar. Skal vi kunne søkje om arbeidsløyve, få bistand frå det lokale NAV-kontoret, få utstedt eit nytt pass, gå innom skattekontoret, ta imot og integrere flyktningar, ha sterk og god beredskap med god lokalkunnskap, ja, då treng vi offentlege arbeidsplassar, og vi treng Senterpartiet!