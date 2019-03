Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Knut-S. Sørbø fra Eikefjord.

«Kinn fyr og fyrhistorie i lys av Kinn kommunevåpen-debatten»

NRK TV har laget en fantastisk flott serie om hvordan Norge ble samlet som et rike ved at samferdselen ble prioritert og utbygget. Om du ikke har sett programmet direkte på TV, så unn deg et lettfattelig dykk inn i norgeshistorien ved å søke på nettet på NRK TV: «Det umulige landet: Visjoner og vanvidd», episode 5 «Lys i mørket – fyrbyggene». Helt utrolig å se tilbake på hvordan nasjonen har slitt for å utvikle seg til hva den er i dag. Bygget stein på stein for å skape en vindsikker lysestake i mørket.

På midten av 1800-tallet var Norge faktisk verdensmester i fyrbygging. Ingen annen nasjon i hele verden kunne fremvise at hele tre fyrtårn var oppført på ett og samme sted. Lista fyr, like ved Lindesnes. Hvorfor tre fyr på samme plass? Fordi det blinkende fyret ikke var oppfunnet. Da den teknologien ble funnet opp kun 20 år senere så ble to av fyrtårnene slukket og dermed overflødige.

I våre dager ville de neppe ha blitt plukket ned. Unike som de var med identiske trillingtårn så ville de vært på UNESCO sin verdensarvliste i dag i klasse med Bryggen i Bergen. De var Norges og kystens svar på europeisk katedralbygging, hugget ut av granittstein med millimeterpresisjon. Sunnmørsk møbelkvalitet. Det var den gjengen som ble landets fremste fyrbyggere.

Vernetanken var nok helt fraværende forståelig nok. Norge var en lutfattig nasjon og hadde fortsatt mange fyr som måtte bygges. To av tårnene ble plukket ned og flyttet. Det ene står fortsatt og skinner på fiskeværet Halten på trøndelagskysten, og har nok bidratt til at mange liv har blitt reddet på den delen av riksvei 1 også.

I Sogn og Fjordane har vi ingen fyr hugget ut av stein. Da fyrene kom hit var nyere teknologi tatt i bruk. Kystfyrene Utvær og Ytterøyane fyr er begge av støpejern, men like elegante de også. Det mest elegante var Utvær fyr, men det ble sterkt ødelagt av alliert flyangrep i 1945 og var fire meter lavere da det ble tent igjen i 1948, men fortsatt pent.

Hva har Flora kommune gjort ut av fyrene sine etter at de ble avbemannet og fredet? Svært lite ser det ut som. Ytterøyane fyr står oppført med status: avbemannet. Fredet. Ny bruk: ingen. Sammenlignet med Lindesnes fyr og en rekke andre som har samme status, så er bildet der noe helt annet. Der er nytt bruksformål fyrmuseum og overnatting er det på mange. Lindesnes fyr har 80.000 besøkende for året. Egen venneforening etc. Utvær fyr har også kommet i gang med dette og tilbyr overnatting.

I lys av at nye Kinn kommune skal oppstå om knapt et år, hvorfor søker ikke Flora kommune staten, det vil si Kystverket i Ålesund om å få et navnebytte på Ytterøyan fyr? Fyret burde hete Kinn Fyrstasjon (på Ytterøyan).

Den gamle Kinnasundet fyrstasjon er i privat eie og erstattet av ei lykt. Den er sånn sett borte som fyrstasjon, så at navnet blir levert videre til Ytterøyan fyr i markedsførings hensikt burde vel la seg gjøre? Begge øyene henger tross alt sammen kulturelt. Når NSB skal bli til Vy, så kan vel Kinn bli ny?

Dugnad må til. Hvor er båtforeninger, turistforeninger, reiselivsbransjen, Kystmuseet i Florø, fylkeskommunen med sine båtruter? Mer aktivitet i skjærgården tror jeg kan gagne mange.

Air bnb, et verdensomspennende overnattingstilbud er for lengst oppfunnet og tiltrekker seg turister fra alle verdenshjørner på jakt etter eksotiske reisemål. Kinn fyr som medlem?

Ytterøyan fyr, altså Kinn fyr, er et eksotisk reisemål og kan bli et slikt overnattings-/opplevelsessenter om noen tar tak i dette. Og museum så klart. Det finnes fire fyrmuseum i landet, det gjeveste på Lindesnes med sine festningsanlegg fra krigens dager. Ingen slike på våre kanter. Og med beliggenhet ved Norges vestligste by så kan vi vel ha Norges vestligste fyr også? (Jeg hører protestropene fra Utvær om hvem som er mest vestlig).

Det ville ha vært artig om noen hadde sett seg bruk i å utnytte vår maritime infrastruktur som fyrstasjonene er, til å skaffe seg en attåtnæring og en ny berikelse for Kinn kommune.

En starter ikke på bar bakke. Det er utrolig mye informasjon å hente på nettet både fra staten ved Kystverket og Norsk Fyrhistorisk Forening. Fyrentusiaster finnes over hele verden. Legg forholdene til rette og kok i hop gode ekte historier å fortelle, så kommer de strømmende.

Oppfordrer ordføreren i Flora til å tromme sammen en delegasjon og ta en vurdering om egnethet. Så hvem vet, kanskje dukker det opp en eller flere ildsjeler som tar eierskap og styring på hele prosjektet? Ytterøyan fyr har potensiale til å bli rangert blant de fem beste fyropplevelsene i Norge.

Kinn, har du fyr?