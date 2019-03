Meninger

Dette innlegget er skrevet at Roar Weltzien, Frogner.

Kommunal omsorg - med livet som innsats?

Fylkesmannens har i sterke ordelag kritisert Vågsøy kommune etter diverse hendelser ved Kulatoppen omsorgssenter, herunder at alarmsnora til en av pasientene ble klippet av nattestid for å unngå for hyppig bruk av alarmen. Denne «praksisen» ble avslørt allerede i mai 2017, av pasientens pårørende, Brit Lødøen. Fylkesmannen konkluderer med at: «Det er ikkje forsvarleg verksemd å ta frå pasienten høve til å tilkalle hjelp.» Kommunen ble bedt om å gi Brit Lødøen «tilbakemelding om korleis tenestene skal ta lærdom av svikten.» Dette er informasjon som Lødøen har etterlyst i snart to år, uten respons. Fylkesmannen påpeker videre at kommunen verken har kartlagt omfanget av alarmsabotasjen eller hvordan tilsvarende sabotasje skal forebygges eller unngås i fremtiden. Oppsummert konkluderer Fylkesmannen med at kommunens håndtering av saken: «gir det inntrykk at kommunen ikkje tek pasientopplevinga eller vedtaket frå Fylkesmannen på alvor eller ønskjer å nytte dette i sitt kvalitetsarbeid.» Tydeligere enn dette kan det ikke uttrykkes at Vågsøy kommune, kort oppsummert, «gir blaffen» og ikke ønsker å lære noe som helst av sine alvorlige brudd på pasientsikkerheten.

I FjT svarer omsorgssjef Jeanette Jensen at: «Betre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom tilsette og pårørande var fokusområde i institusjonens verksemdsplan i 2018 og er det også i 2019».

Lødøen har allerede ventet i to år - og venter fremdeles - på at det kommunale «fokusområdet» skal gå over, slik at hun kan få sitt etterlengtede svar. Jensen svarer videre: «Med tanke på saka med ringesnora så er det ikkje greit at det har skjedd.» Nei, sabotasje av pasientenes alarmsystem er vel så langt unna «ikkje greit» som det overhode er mulig å komme, siden slike handlinger i verste fall kan sette pasientenes liv og helse i fare.

På spørsmål om frakobling av alarmen kan gi grunnlag for oppsigelse, svarer derimot Jensen at: «Oppseiing var ikkje ein naturleg reaksjon». Siden oppsigelse ikke anses som en «naturleg reaksjon» overfor omsorgsmedarbeidere som bevisst utsetter pasiententers liv og helse for fare, kan man saktens undres på hvor grensen for oppsigelse går? Det gjør ikke saken særlig bedre at Fylkesmannen konstaterer at praksisen med utkobling av alarmen har skjedd med ledelsens vitende, og oftere enn kommunen har vært villig til å innrømme.

På forespørsel fra FjT om ikke kommunen har rutiner for hvordan den skal ta imot klager, svarer Jensen: «Vi har rutiner for korleis vi skal handtere og handsame denne type saker. Kor lang tid det har tatt, det kan eg ikkje svare på.» Som anført har Lødøen så langt ventet på svar fra kommunen i to år, så da burde vel kanskje også Jensen snart vite «kor lang tid det har tatt»? Og så kan man saktens undres på hva disse rutinene for å «handtere og handsame» klager egentlig går ut på, siden det åpenbart er «greit» at det tar to år å besvare en enkel klage?

FjT påpeker at Lødøen ikke har mottatt informasjon fra kommunen om hva som vil bli gjort fra Kulatoppens side for å forbedre forholdene, og spør om kommunen har rutiner for slikt. Jensen kan ikke svare på om det i kommunens rutiner står noe spesifikt om dette, men hun syns at: «Det er absolutt noke vi bør gjere. Om vi har rutinar for det, så har vi ikkje følgt godt nok opp. Det er noko av det forbetringsarbeidet vi må gjere no.» Hadde det ikke vært en mer naturlig tilnærming om Jensen allerede i mai 2017, umiddelbart etter at sikkerhetsbruddet ble avdekket og innrapportert, sørget for å avklare om kommunen hadde rutiner, hva rutinene evt. gikk ut på, og sørget for å tilpasse disse til virkelighetens verden? Det er vel litt i seneste laget å snyte seg nå som nesa er borte?

Når Jensen hevder at: «Vi skal vere serviceinnstilte, ha brukarmedverknad og gje god informasjon», er dette akkurat hva det høres ut som - nemlig høytlesing fra en kommunal virksomhetsplan. Dette ansvarsfraskrivende påfuglspråket er og forblir innholdsløs svada, så lenge ordene ikke følges av handling. Lødøen derimot, har beskrevet virkelighetens verden, en virkelighet som er ettertrykkelig stadfestet av Fylkesmannen. Vågsøy kommune bør derfor snarest løsrive seg fra teoretiserte og ansvarsfraskrivende floskler fra virksomhets- og handlingsplaner, og heller teste ut et «fokusområde» mot virkelighetens verden, det er nemlig der både pasienter og pårørende befinner seg. Hvis de ansvarlige i tillegg stikker fingeren i jorda og tar på alvor det oppryddingsansvaret de faktisk har, risikeres det i verste fall at det også kan være litt læring å hente.

Kulatoppen har mange faglig dyktige, profesjonelle og servicemindede omsorgsarbeidere som gjør sitt aller beste innenfor knappe ressursrammer. Kommunen har et klart arbeidsgiveransvar overfor disse. Gjennom sin amatørmessige og kritikkverdige mangel på oppfølging av alvorlige brudd på pasientsikkerheten, har kommunen pådratt seg riksmedienes negative søkelys, med det resultat at samtlige tilsatte ved Kulatoppen har blitt utstilt i en nasjonal gapestokk, til spott og spe for hele landets befolkning. I sosiale medier fråtses det allerede i hatefulle og hetsende uttalelser om de tilsatte. Det er ene og alene kommunens feil som er årsaken til at disse medarbeiderne nå har blitt tråkket ettertrykkelig ned i søla, en behandling de på ingen måte har gjort seg fortjent til. Hva akter Vågsøy kommune å gjøre for å «reparere» disse skadene?

Det er en grunnleggende forutsetning for all omsorgsvirksomhet, også ved et kommunalt omsorgssenter, at pårørende kan ha tillit til at deres kjære mottar en trygg og forsvarlig behandling, og at pasientenes grunnleggende behov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Når selve fundamentet for dette tillitsforholdet blir undergravd fra kommunens side, er det selvsagt likegyldig om dette skyldes manglende evne eller vilje til å levere selv et minimum av forsvarlig omsorg. Jeg vet egentlig ikke hva som er verst - at Kulatoppen fortsatt har ansatte som med vitende og vilje fratar pasienter muligheten til å kunne påkalle akutt hjelp, at Kulatoppen har en ledelse som bevisst velger å lukke øynene for at slike alvorlige sikkerhetsbrudd finner sted, eller at kommunen har en omsorgssjef som fremstår nærmest likegyldig til det hele?

Tillit kan som kjent verken kjøpes eller påtvinges noen, den må man gjøre seg fortjent til. Slik Vågsøy kommune har opptrådt i denne saken, er det åpenbart at pårørende må vente lenge før de kan ha tillit til at kommunen er i stand til å gi deres kjære den omsorg og behandling som disse både trenger og fortjener. Dette er like alvorlig som det er skammelig.