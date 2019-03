«Svar til Hammersvik: Det aller viktigaste er å gjere dette i pakt med naturen»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Alex Vassbotten, dagleg leiar i Steinvik Fiskefarm, som eit svar på Steinar Hammersvik sitt innlegg Om laks og miljø.

Svar til Steinar Hammersvik: Det aller viktigaste er å gjere dette i pakt med naturen

Å bruke tabloide overskrifter og utsegn, får lesarane til å vise interesse, men faren for å ta for hardt i er stor. Og det er det som har skjedd endå ein gong frå Steinar Hammersvik.

Eg vil ta føre meg dei påstandane som vart framsett i siste lesarinnlegg. Tap av fisk i Norsk fiskeoppdrett er for stort. Grunnen er mykje mekanisk avlusing på fisken, for å halde lusetala låge. Men vi ser forbetringar no, betre metodar som er meir skånsame for fisken. Det er heilt rett at tap av fisk må ned, men at talet er så stort at det ikkje er berekraftig, er eg usamd i. Alle som driv med husdyr opplever tap. Griseproduksjon opp til 30 kg har ei dødelegheit på 16 prosent, lam på fyrste beitesesong 18 prosent. Slaktekylling tap på 0,11prosent pr. dag. Ein kylling blir slakta etter ca. 40 dagar. Eit lakseliv frå klekking til slakt er på 36 månader (1080 dagar). Om ein då tek 100 000 klekte lakseungar, og det vil dø 0,11 prosent pr. dag, så ville det ikkje vere fisk att som når ønska slaktevekt (les: ilaks- animalsk matproduksjon og dødelegheit). Sjølvsagt er dette ei litt søkt samanlikning, men den viser samstundes at ting ikkje er svart-kvitt. I vill tilstand der to laksar legg egg og melke i elva, vil ein laks på 10 kg legge ca. 13 000 egg, ca. 10 000 vil klekke til yngel. Når to av alle desse avkomma kjem attende til elva og gyter på nytt, så har ein 100% attendevandring. Men om ein snur på desse tala, så har ein berre overleving på 0,02 prosent og 99,98 prosent dødelegheit. Lakseoppdrett er ei suksesshistorie fordi vi har ein frisk fisk med lite avgang, og ei betydeleg forbetring frå korleis livet er til ein vill laks.

Förfaktor på laks er mellom 1,05 og 1,15, (Steinvik Fiskefarm sine tal). Det vil vere variasjon mellom dei ulike utsett og grupper, men laks er uansett det mest effektive husdyret i Verda. I förfaktor- rekneskapen er den døde fisken teken med. Denne fisken blir teken opp av merden kvar dag, tal og kg blir notert. Denne biomassen blir levert og bearbeidd som för til andre artar (hund,katt osv). Og så skal ein merke seg at det er tal på fisk som er med i statistikken, ikkje biomasse. Fisk som blir sett ut i sjøen er ca. 120 g. og vert levert på ca. 5 kg. Normalt er det meir avgang på liten fisk, så snittvekt på denne biomassen vil normalt vere ca. 1,8 til 2 kg.

Steinvik Fiskefarm bearbeider 10 prosent av sin produksjon i Norge. For nokre år sidan var dette 0 prosent. Vi har som eit langsiktig mål å auke dette talet. Norge er eit land som produserer råvarer. Dei viktigaste er: olje, fisk, energi, ferrosilisium og aluminium. Vi har eit av verdas høgaste kostnadsnivå - vi har det godt i dette landet. Men no ser vi at kostnadane aukar i land vi sel fisken til. Dette skapar moglegheiter. For det tek mykje energi å sende ein kjølt fisk på is med hovud, spor, skinn og bein til utlandet. Dette kostar både tid og investeringar. Kjem det tilrettelegging frå styresmaktene på dette, så vil vi få raskare auke av bearbeiding i Norge.

Når vi sender fisk med bil og fly frå Norge, så er det i kassar laga av isopor (EPS). Kjøpar av fisk og kasse, pressar kassen til ei blokk. Denne blokka blir seld til gjenvinning, typisk til bruk som isolasjon, fleece-klede, plastflasker, hagemøblar osv. Det er så stor etterspurnad etter dette produktet at det er godt betalt, altså eit svært godt døme på god gjenvinning og dermed lågare CO2-nivå på laksen.

1 kilo laksefilet servert i Paris (Frankrike er den største einskildmarknaden for Norsk laks), har eit utslepp på 2,5 CO2 ekvivalent. 1 kilo gris på same kjøkken : 5,9 CO2 ekvivalent (produsert i Frankrike). 1 kilo storfekjøt : 30 CO2 ekvivalent (rapport frå SINTEF). I ein slik rekneskap er alle faktorar i produksjonen av laks teken med. Endå ein gong viser dette at laks er det produktet som har minst fotavtrykk.

Förmodulane våre er snart tekne over på elkabel frå land (2020). På nye servicebåtar er det no vanleg med batteri (hybrid). Nye brønnbåtar som no er under bygging, har batteri og gassdrift. Ting går framover, lågare CO2 utslepp.

Microplast kom på dagsorden for 2-3 år sidan. Vi som dei fleste andre vart overraska av storleiken på dette. Og dette er heilt klart eit alvorleg tema. Förslangar som kan bli sletne vart bytta ut. Dei blir montert slik at det blir lite slitasje. Ellers så brukar vi lite emballasje i produksjonen, föret blir t.d. levert frå bulkskip. Utstyret (ringar osv.) er laga av ein kvalitet som ikkje har slitasje ut i sjøen. Tau er laga av god kvalitet, utan slitasje. Om så var, så ville dei misse styrke og ville ikkje bli sertifiserte. Microplast har blitt funne på gjeller til oppdrettslaks, men ikkje i kjøt eller blodbaner. Det same vil det vere for vill fisk. Det som er viktig, er at dette ikkje hindrar folk frå å ete fisk, vill eller oppdretta. Fisk er god og trygg mat som gjev oss viktige byggesteinar, og gjev kjelde til eit rett kosthald, selen, jod, vitamin A, vitamin D, vitamin B12 og gode feittstoff som EPA, DPA og DHA.

Eg kjenner ikkje til nedlagte lokalitetar som ikkje er rydda opp i. Fiskeridirektoratet og Kystverket har dette som ansvarsområde. Det har vore nokre lokalitetar for skjel som dei siste åra er tekne opp av sjøen.

Koparstoff på nøter er det fokus på, det er målt kopar i botn under anlegga. Næringa i lag med styresmakter jobbar med å finne metodar så dette ikkje hopar seg opp og skadar naturen.

Over 30 år! Oppturar, nedturar, utfordringar i kø, men det viktigaste av alt : Mitt brennande ønskje er å skape gode, trygge arbeidsplasser og verdiar her i Flora, Askvoll og Bremanger. Likevel, det aller viktigaste er at me kan gjere dette i pakt med naturen, slik at også mine arvingar kan føre dette vidare.

Sidan vi sette ut fyrste fisken i 1986, har min kvardag blitt meir og meir regulert og overvaka. I dag har vi som havbrukarar 13 ulike offentlege instansar som set reglar for korleis vi kan drive. Sjølv om det absolutt kunne ha vore enklare med litt meir effektivitet, er vi som driv havbruk svært nøgde med at me har styresmakter som følgjer nøye med. Vi kan absolutt bli betre, vi har mål som vi kvar dag strekkjer oss etter. Godt å vite er det at forskarar, på vegne av norske styresmakter, kvart år gjev ut risikorapportar om korleis vi set våre fotspor der vi driv havbruk. Desse rapportane som har vore gjevne ut i fleire år, fortel oss tydeleg at vi blir stadig betre både med tanke på korleis vi handterer lus, reduserer rømming og utslepp/næringssalt frå anlegga våre. I motsetnad til mange andre næringar, legg vi ut alt dette heilt fritt tilgjengeleg for alle på www.barentswatch.no eller www.sjomatdata.hi.no. Informasjon og kunnskap er berre eit tastetrykk unna.

Ikkje personleg angrep hevdar Steinar Hammersvik, men samstundes samanliknar oss med eventyr og tobbaksindustri, og endå ein gong at vi er grådige, og skadar naturen for profitt. Oppgulp! Eg kan ikkje drive med vaksenopplæring, men det hadde vore fint med meiningsutveksling på eit sakleg nivå.

Stolt oppdrettar med stor tru på framtida!