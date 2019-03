Meninger

Dette innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen.

Dette er veldig skremmande, Terje Heggheim!

I førre veke stod Terje Heggheim fram i Firdaposten og promoterte at «Kinn er i rute, mot alle odds». I det same intervjuet uttalte Heggheim at; «Møtet som næringslivet på kysten hadde i Kalvåg i forkant av kommunereforma, truleg var utslagsgjevande for at det vart sett fullt trykk på å kople saman kommunane». Dette er ei særdeles skremmande uttale frå ein rådmann, men det er inga overrasking at det faktisk er rett, slik Terje her hevder.

For det første var dette møtet i Kalvåg, ei rein privat samling av enkelte toppar i næringslivet, i hovudsak frå Høgre-sida. Er det verkeleg slik Terje, at det er påverknad frå dei mektigaste i næringslivet som skal vere utslagsgjevande for ei samanslåing av desse to kommunane? Det er nettopp slikt press frå enkelte grupperingar, du som administrasjonssjef burde ha gangsyn nok til å sjå vekk i frå! Saka her gjaldt ein kommunefusjon og ingen fusjon mellom bedrifter.

Dette med næringslivet har vi også hørt som eit viktig argument frå alle JA-politikarane med Ola Teigen, Kristin Maurstad og Jakob Nødseth i spissen. Når Kinn har møtt motbakke, har ein ropt på næringslivet og brukt næringslivet som grunngjevnad. Sjølv i eit brev til kommunalministeren for ei tid tilbake, skreiv Maurstad at næringslivet ønskte seg Kinn kommune. Nødseth skreiv òg i media ein gong at «Næringslivet var fødselshjelparen til Kinn og at næringslivet måtte på komme meir tydeleg på bana». Dette opplegget har administrasjonssjef Terje Heggheim, som burde vete betre, vore med på og ikkje på nokon måte prøvd å ta avstand i frå.

Måten regjeringa har sagt at folk og næringsliv skal høyrast i slike saker, er gjennom innbyggjarhøring og folkeavstemmingar. Sidan det er tydeleg at fleire har eit så manglande gangsyn, at ein meiner at næringslivet skal ha ei dobbeltstemme i eit slikt spørsmål, så måtte i så fall administrasjonssjefen og dei folkevalde sjå til at eit samla næringsliv vart spurt på ein forsvarleg måte. Dette har det aldri vore gjort eit forsøk på, så verken Heggheim eller dei folkevalde, kan på nokon måte påstå at næringslivet ønskte eller ønskjer seg denne samanslåinga - som truleg også fører til auka arbeidsgjevaravgift.

Her fekk ein store mektige aktørar som ville ha samanslåing i tale først, og når desse vart varmt omfamna av Ja politikarane så var dette eit effektivt verkemiddel for å strupe demokratiet, spesielt i Vågsøy, der det er tette økonomiske relasjonar mellom næringsdrivande.

Ei kommune si hovudoppgåve er som kjent å sikre god samfunnsutvikling og gode velferdstenester til alle innbyggjarane. Drift av skule, helse og omsorg utgjer 80 % av eit kommunebudsjett og er dermed kjerneverksemda . I slike saker som gjeld ein kommunefusjon, må det være kommunen sin evne til å utføre sine oppgåver og fungere som ei god kommune for innbyggjarane, som må ha hovudfokus. At næringslivet uttalar seg og kjem med innspel er flott, men om eit kommunestyre let seg påverke i for stor grad av særinteresser frå enkelte grupperingar i næringslivet og det er interessekonfliktar opp mot kva løysing og vedtak som er den beste for sikre gode velferdstenester til innbyggjarane, så setter dette eit ekstra krav til dei folkevalde, rådmann og prosess.

I kommunelova § 23 står det klart og tydleg at; Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. I denne saka har regjeringa konkret påpeika kva moment kommunane skulle vektlegge og handsame i høve eventuelle strukturendringar og samanslåingar.

Dei overordna måla med reform som kommunane og Terje Heggheim fekk tilsendt frå departementet og instruks om å utgreie var:

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

- Styrket lokaldemokrati

Og vidare 10 underpunkt som omhandla: effektiv tenesteproduksjon, økonomisk soliditet, lokal identitet m.m.

Dette har aldri verken Heggheim eller Leite utgreia før vedtak, på ein forsvarleg måte. Dette faktum har vore poengtert av Bjarne Jensen som er professor i forvaltingsøkonomi og tidlegare rådmann i Bergen og Kristiansand. Bjarne utarbeidde ein rapport på vegne av «Nei til Kinn»-stiftinga og uttalte at han vart meir og meir overraska og trist etter som han las gjennom dei ulike dokumenta i saka. Hans konklusjon var at han ikkje fant eit einaste rasjonelt argument for denne samanslåinga og at den ikkje var forsvarleg utreda.

Om det er som Terje Heggheim her hevdar at det var rop frå ei lita grupering i næringslivet som var utslagsgivande for danning av Kinn kommune, så er min vidare påstand at verken Kristin Maurstad , Ola Teigen eller Terje Heggheim gjorde noko som helst for å lede fokuset vekk frå desse særinteressene. Derimot brukte dei særinteressene aktivt som ei kampanje for å vinne fram med Kinn-vedtaket. Som kjent var det i intensjonsavtalen for Kinn, lagt inn ei ekstra gulrot til enkelte næringsdrivande i Vågsøy, i form av realisering av planar for hotell/badebasseng. Dette var vedteke i intensjonsavtalen for Kinn, utan at det fantes eit kommunalt vedtak i Vågsøy om noe slikt offentleg/privat samarbeid. At det var eit konkret privat samarbeid/ byggeprosjekt ein viste til i intensjons- avtalen, har Terje Heggheim visst heile tida. Noko han har understreka på folkemøter for over eit år sidan.

Er vi komne så langt at enkelte særinteresser/maktpersonar i næringslivet, kan påverke til utfall i ei sak som gjeld samanslåing av to kommunar? - då bør alle som har vore med på dette gå gjennom både kommunelova og etiske retningsliner, som er gjeldande for folkevalde. Her burde kvile eit særskilt ansvar på ordførarane og ikkje minst rådmennene.

Medan vi snakkar om dette med næringslivet og Kinn; før folkeavstemminga i Vågsøy brukte Fellesnemnda, i følgje Terje Heggeheim, heile kr. 350 000,- til det som Rolf Bjarne Sund var ærleg nok til å kalle ein reklamekampanje. Ja, det var nettopp ein reklamekampanje dette var, sjølv om Rolf Domstein høgt og tydeleg hadde gjeve beskjed om at det var «faktisk» informasjon ein trengte. Ikkje minst ville nok 16-åringane, som ein vedtok skulle få stemme for første gong, satt pris på ærleg og faktisk info og ikkje Heggheim sin propaganda.

I ein av FB-filmane for denne reklamekampanjen, uttalar Heggheim at eldrebølgja kjem for fullt og at dette skal finansierast, ikkje med økonomisk effektivisering som reforma legg opp til, men med ekstraordinær auka verdiskaping og næringslivsvekst som følgje av Kinn.

Eg vil berre poengtere at det finns inga forsking som viser at ein lukkast betre med næringslivsvekst i ein stor kommune i høve ein liten. Dette kom tydeleg fram i ein grundig rapport som Norut utarbeidde for kommunaldepartementet. Det er måten næringslivs- utviklinga vert organisert på, som er vesentleg og her var både gode og dårlege eksempel på dette - uavhengig av kommunestorleik. Det er òg interessant at næringsaktørane som ville ha denne kommunefusjonen, ikkje sjølv ønskjer å fusjonere vekstselskapa i Kinn, men behalde dei kvar for seg i nord og sør.

Er det slik at Terje her har lagt til grunn i sine budsjett, at auka verdiskaping og næringslivs- vekst skal finansiere eldrebølgja i Kinn, så vil eg på det sterkaste åtvare mot ein stor økonomiske smell - også på dette området.