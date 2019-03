Meninger

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 22. mars.

– Dette har vore svært negativt for alle dei flotte og gode personane som jobbar ved senteret

Det har vore eit uvanleg negativt fokus på Kulatoppen omsorgssenter. Etter at årsrapporten til Pasient- og brukarombodet vart gjort kjent for to veker sidan har institusjonen vorte ei nasjonal sak. I rapporten kjem det fram at mange pårørande til bebuarar som har teke kontakt om kritikkverdige forhold ved institusjonen. Fleire klager på dårleg informasjon og ei avvisande haldning når ein tek opp kritikkverdige forhold. Først i siste møte i formannskapet la rådmannen seg heilt flat og beklaga det som har skjedd. – Dei næraste pårørande burde fått ei kraftig orsaking for lenge sidan. Vi er ikkje fornøgd med måten dette er kommunisert i forhold til klagene, sa Knut Ove Leite.

Dette har vore ei vond sak for mange. Verken bebuarar som har hatt dei negative opplevingane eller dei pårørande som har kjempa for at sine kjære som bur på omsorgssenteret skal ha det trygt og godt har fortent å oppleve dette. Dette er også svært negativt for alle dei flotte og gode personane som jobbar ved senteret, og kvar dag står på for at dei sjuke og pleietrengande skal ha det så godt som dei kan ha det. Vi får håpe at alle har lært noko av dette og at alle gjer sitt beste for at slikt ikkje skjer igjen. Og skulle det skje igjen, så må både bebuarar og pårørande bli tekne på alvor.

Dei ansvarlege må ta tak i og rydde opp i små problem før dei blir for store. Det skal ikkje vere slik at problem må i media før dei ansvarlege innrømmer manglar og beklagar overfor dei som har hatt negative opplevingar. Ja, rådmannen beklaga overfor politikarane i siste møte. Men det viktigaste er at han og dei ansvarlege beklagar negative episodar til dei som har hatt dei. Det bør ikkje sitte så langt inne å rydde opp som det har gjort i nokre av desse klagesakene.