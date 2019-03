Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steinar Hammervik:

Når dessertgenerasjonen får barn med egne meninger

Det er mer enn gledelig å observere at ungdommen ser problemene med global oppvarming som en følge av CO2 utslipp og andre drivhusgasser. Klimaforandringene ser de hver dag. Over 100.000 storfe druknet ved plutselig oversvømmelse i Australia hvor tørke og branner har vært regelen. Store deler av sørvest India har stått under vann med enorme konsekvenser for befolkningen. I California brenner tørre skogområder og tar med seg både mennesker og hele byer. Svalbard smelter bort.

Her hjemme på berget har vi hatt en våt sommer som ødela avlingene og en tørr sommer som ødela gras- og andre avlinger, slik at vi har importert gras og halm fra Europa, Island og Amerika for å hindre altfor stor utslakting. Ingen verdensdel har sluppet fri. Naturkatastrofene øker i omfang i alle verdensdeler. Mosambik, Zimbabwe og Malawi i Øst Afrika har også fått smake værgudene sin vrede.

Ungdommen både ser og forstår hva som skjer og det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen over myndighetenes mangel på evne og vilje til å gjøre forandringer. Når man leser Norges planer om fortsatt femti år med oljeutvinning på norsk sokkel, må man lure på hvordan noen tenker.

Er det slik at vi skal kjøre første klasse på ei glatt oljesklie rett til helvete? Blant passasjerene finner vi, blant andre, Senterpartiet som har kjøpt billett hos oljeselskapet OKEA.

Foreldrene til barna, som nå streiker, er dessertgenerasjonen. De har levd og arbeidet i et raust land med gratis utdannelse, gratis lege og helsehjelp, lønn under sykdom og så videre. De har bodd i et fredelig land uten nød og matmangel. I løpet av de siste førti årene, har de hatt en eventyrlig velstandsutvikling og lagt beslag på en uanstendig stor del av jordens ressurser.

Weekendtur på shopping i New York er vel fantastisk. Der finner man sikkert en miljøvennlig lunsjrett!? To biler i familien, hytte på fjellet og ved sjøen, samt en cabincruiser i småbåthavna, eller man har kanskje et feriehus noen timers flytur fra Norge? En reise med fly til sørligere breddegrader et par tre ganger per år må man ha for å komme bort fra drittværet hjemme. Årsmøtet i det lokale fotballaget holdes fortrinnsvis i et varmere land langt hjemmefra.

Slik kan vi fortsette å ramse opp miljøfiendtlige aktiviteter. Der er til enhver tid en millionby svevende i skyene! Er det noen som hevder at det er barna som sørger for dette? De har kanskje gått i en dårlig skole, men dumme er de ikke. Det er et sentralt spørsmål om dessertgenerasjonen er villig til å gi avkall på noe, eller om frykten blant ungdommen blir virkelighet.

På verdensbasis har vi 1,3 milliarder mennesker uten tilgang til elektrisk kraft. På landsbygda i Afrika er 85 prosent av innbyggerne uten elektrisitet og de 48 rikeste i verden eier like mye som de 3,8 milliarder fattigste. En verden uten slike enorme forskjeller ville vært et mye bedre sted å leve for alle. Disse fattige menneskene har lite eller ingen ting med klimaendringen å gjøre, men blir de første ofrene for ekstrem varme, naturkatastrofer og matmangel. Urettferdig!

Afrika sine problemer er kanskje en senvirkning av hvite kolonimakter sin fremferd og plyndring? Europa bør føle mer ansvar og ikke la kineserne overta hele kontinentet.

Jorda er i krise og vi burde, som etter krigen, få en «Marshall-plan»eller New Deal for å redde kloden vår fra overoppheting og andre miljøødeleggelser, i regi av FN, der ingen makt kan ha vetorett.

Her hjemme må vi slutte med strutsepolitikk og sette opp en eksakt plan for å gjøre Norge, som det første land i verden, fossilfritt. Da tror jeg at vi får sterke kort på hånden for å få andre land med. Det å gå foran med et godt eksempel har vært et av Norges varemerker. Dette planarbeidet må Frp-politikeren sine «klimaunger» være med på og ikke bare stivsinna, med gammeldagse tanker, fra dessertgenerasjonen som også delvis er klimafornektere!

Vi må spørre oss selv om vi har bruk for ytterligere økonomisk vekst. Kapitalisme i fri dressur og økonomiske teorier om profittmaksimering er vel Jordens svøpe? Planeten vår må få andre kriterier for velstand og lykke og her mener jeg økonomene har et stort ansvar for å utvikle økonomiske modeller som tar hensyn til Jorden.

Norge har blitt et bompengeland. Hva med bommer ved utsjekking utland på alle flyplassene våre? 2.000 kroner hver vei for en reise til Thailand?

Til slutt vil jeg nevne at det er mye billigere å gjøre noe nå, enn å forsøke å redde alle kystbyene når vannstanden er en meter eller høgere enn i dag. Matmangel, migrasjon, kriger og sykdom følger vel også med.

Greta Thunberg og ungdommene våre fortjener honnør for engasjementet sitt og de må møtes med noe annet enn tomt prat og nazihets fra Asker Frp. Vi må ta dem på alvor.