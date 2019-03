Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av lokalpolitiker Einar O. Midtbø fra Tverrpolitisk.

«Vekst og utvikling i lokalsamfunnet»

Gjennom lokalpolitisk arbeid siste årene, samt presseoppslag i lokal media siste tiden, kan vi observere at å etablere naust i strandsonen eller bolighus ute i bygdene våre kan være et vanskelig nåløye å passere, særlig når kommunale arealplaner ikke er på plass.

Er det virkelig formålstjenlig å praktisere like strenge vurderinger om etableringer i vårt lokalsamfunn som eksempelvis ved Oslofjorden og ved tett befolkede områder?

Jeg observerer strenge kriterier når byggesaker vurderes både i Selje, Vågsøy og i Eid. Ikke alle steder ute i bygdene har man arealplaner på plass.

I Sogn og Fjordane har vi store landarealer som kan bygges på, og når det gjelder strandlinjen har vi virkelig mye strandlinje som kan tas i bruk uten at det får stor negativ konsekvens for den øvrige befolkning.

Alle vi som er valgt inn i lokalpolitikken snakker om at vi må legge til rette for større tilflytting. Vi snakker og om at vi må legge til rette for «vekst og utvikling».

Det jeg her vil peke på er at politisk styring og kommunal administrasjon må bli flinkere til å spille på lag med befolkningen. La oss ta landareal og strandlinje i bruk. Mange av disse arealene bare ligger der ubenyttet.

Strenge vurderinger bidrar ikke til å bygge vårt lokalsamfunn på en god måte. Min oppfordring til politikerne er at vi må være mer lydhøre overfor befolkningen og bidra til å finne gode løsninger slik at byggeaktivitet kan blomstre. Ikke noe lovverk hindrer oss i å være løsningsorienterte i det politiske arbeid.