Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, ordførarkandidat Kinn Senterparti:

Eit lokaldemokrati for fall?

Eller ligg det allereie nede med ryggen knekt? Lokaldemokratiet i Vågsøy har iallfall blitt kraftig svekka dei siste åra.

Etter ein ide frå næringslivet, vart plutseleg Kinn kommune vedtatt. Det tok i overkant av to månader, og gjekk etter mitt syn ganske stille føre seg. Folk rakk ikkje å reagere før samanslåinga var vedteken. Folkerøysting vart det ikkje, og innbyggarundersøkinga som viste fleirtal mot Kinn vart ikkje teke omsyn til. Det vart heller ikkje ei undersøking gjort av Norstat for Fjordenes Tidene som synte same resultat.

Etter krav frå innbyggjarane vart det endeleg gitt litt informasjon til folket om samanslåinga av dei to kommunane, og innbyggjarane i Vågsøy fekk kjempa seg til ei folkerøysting. Valdeltakinga var stor, samanlikna med deltaking ved kommune- og fylkestingsval, og viste eit klart Nei til Kinn, med heile 63 prosent. Allereie tidleg i prosessen vart det klart at Arbeidarpartiet, Venstre og delar av Høgre ikkje hadde tenkt å ta omsyn til kva Vågsøy kommune sine innbyggjarar meinte i denne viktige saka. 14. juni 2018 stemte desse partia i mot sitt eige folk.

Folk som har gitt dei tillit til å sitte i eit kommunestyre, tillit til å ta gode avgjersler i saker som angår deg og meg, tillit til å gjere det som følast rett for Vågsøy kommune sine innbyggjarar. Det var berre ein tapar den dagen: Lokaldemokratiet!

Mange har stilt spørsmål til våre lokale politikarar om kvifor dei har gått inn for ei samanslåing med Flora kommune. Svara har så langt ikkje kome.

Det har endå ikkje kome eit godt argument for denne samanslåinga. Ja, vi har høyrt mykje om kor store vi skal bli, maktsenter på kysten og liknande, men dette ber meir preg av å vere visjonar enn argument. Kritikk og motargument til vedtaket om samanslåinga har blitt møtt med stille. Taktikken til enkelte parti synest å ha vore å «teie folket i hel». Dette er ikkje eit lokaldemokrati verdig.

Har folk spørsmål, skal ein få svar. Politikarar skal respektere og lytte til veljarane som har vist dei den store tilliten det er å bli stemt inn i kommunestyret. Skal eit lokaldemokrati fungere, må ein ta med alle sider av ei sak, og også høyre og ta på alvor motargument. Uansett kor usamde ein som politikarar har vore i resultatet av denne folkerøystinga, så er det å ta frå innbyggjarane sin rett til å bli høyrt.

Saka om badeanlegg har vore både ei betent og rotete sak.

Då Geir Oldeide frå Raudt på kommunestyremøtet 28.02.19 prøvde å sette søkelys på dei økonomiske utfordringane kring denne saka, vart han møtt med forslag frå ein kandidat frå Venstre om å innskrenke taletida på innlegg under kommunestyremøta.

Svar på dei relevante spørsmåla han stilte fekk han ikkje.

Oldeide hadde på førehand informert om at innlegget kom til å ta litt tid. Talen varte i cirka 25 minutt. Eg har forståing for at lange taler til tider kan bli kjedelege å høyre på, og spesielt om ein har som utgangspunkt at ein ikkje skal høyre på folk. Men skal ei sak belysast skikkeleg så tek dette tid. Og skal ei ta gode avgjersler skal og må saka vere så godt opplyst som mogleg. Då kan ein ikkje sjå vekk ifrå moment som taler i mot. Eg forventar at ein i eit kommunestyre tek alle synspunkt inn over seg, kjem med gode svar og gode argument for sitt syn.

Senterpartiet har heldigvis ikkje operert på den måten ein har sett har prega lokalpolitikken dei siste åra.

Trass i at Senterpartiet er i mot kommunesamanslåing generelt, tok partiet omsyn til resultatet av folkerøystinga om samanslåing med Selje og Vanylven og gjekk inn for dette. Senterpartiet tek debatten og svarar på spørsmål. Og det skal vi fortsette å gjere. Vi vil ha eit styrka lokaldemokrati i Kinn, og vi vil at innbyggjarane igjen skal ha tillit til demokratiet, og at vedtak fatta i kommunestyret er gjort på rett grunnlag.

Vi trur at kvart einskild menneske veit kva som er til det beste for seg og sine, og alle skal difor høyrast og bli teke på alvor. Vi skal grunngi og forankre våre vedtak, og har du spørsmål, så ver så snill og spør. Vi skal gjere vårt beste for å gje deg gode og forståelege svar. Ein skal vere forsiktige med å love noko. Politikk, som så mykje anna i livet, består av å gi og ta. Ting skal forhandlast om, kamelar må kanskje svelgjast. Men Senterpartiet kan love at vi skal kjempe for våre saker. Vi skal lytte til folk og svare på spørsmål. Vi skal vere opne, tydelege og ryddige.

Og vi vil aldri gå i mot resultatet av ei folkerøysting uansett kor ueinige vi måtte vere i resultatet!