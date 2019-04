Meninger

Merete Kolseth og Siri Kolseth, sambygdingar og foreldre i Kolset krins, har skrive dette lesarinnlegget:

«Kun éitt år!»

Til politikarane i Bremanger kommune.

Formannskapet i Bremanger behandla den formelle saka om nedlegging av Kolset skule 21. mars 2019. Vi vil takke Henny Hansen (Sp) og Kåre Jarl Langeland (V) som støttar foreldre og skuleborn sitt behov for éitt ekstra år på Kolset, i påvente av opninga av Montessoriskulen hausten 2020.

Det endelege vedtaket skal fattast av kommunestyret 11. april, og i denne svært viktige saka ynskjer vi at informasjonen rundt skulesituasjonen skal vere så korrekt som mogeleg.

På kommunestyremøtet før jul vart det dessverre ikkje innvilga pengar til vidare drift for grendaskulen vår; 12 mot 11 stemmer. Vi var så nær ved å klare å behalde skulen vår, og vi er svært takksame ovanfor dei politikarane som stemde i vår favør! Ein skule er sjølve livsnerven i bygda, og difor valde foreldre å satse på oppretting av ein Montessoriskule.

Kolset Montessoriskule vart stifta 12. desember 2018, og det vart sett ned eit styre frå bygda, som arbeider målretta i prosessen fram mot opninga. Vi viser til Fjordenes Tidende av 26. mars. Uttala til rådmannen: «Vi veit heller ikkje om det blir ein Montessoriskule. Det er ikkje sikkert.» opplever vi som uheldig. Den undergrev arbeidet som særs kompetente personar legg ned for at Kolset krins fortsatt skal ha ein skule i framtida. Gruppa fylgjer framdriftsplanen nøye, og vi må applaudere og heie dei fram! Å byggje opp under tvilen om ein vil lykkast- som for øvrig alltid vil vere til stades i ein slik stor prosess – tener ikkje saka. Det er høgst realistisk å forvente at skulen er opna hausten 2020. Vi er også imponerte over den fantastiske drivkrafta som finst i foreldra som no står opp i ein av dei viktigaste kampane dei må ta på vegne av borna sine.

I same artikkel uttaler rådmannen: «Ein skal oppretthalde forholdet til dei tilsette, som ville blitt ei utfordring». Kva meiner rådmannen her? Kommunalsjef for oppvekst hevdar at den eine læraren som arbeider på Kolset i dag, kjem til å slutte. Vi ynskjer å kommentere på dette utsagnet. På spørsmål frå oss til denne læraren, Susanne Midtbø, svarer ho at ho fekk éitt års engasjement på Kolset. Difor skal ho slutte. «Hadde stillinga blitt lyst ut på nytt for komande skuleår, hadde eg garantert søkt på den», fortel ho oss. Det er god tid til å lyse ut eventuelle undervisningsstillingar for skuleåret 2019/2020, og også tenkje strukturar i høve til administrasjon akkurat dette eine året.

Vi vil difor understreke at det er realistisk å få lærarkrefter dette overgangsåret, og det er realistisk at ein Montessoriskule er på plass i krinsen vår hausten 2020. Det handlar om å sjå løysingar, og det handlar om å arbeide hardt og målretta for noko som ein har tru på. Det er slik vi skapar vekst og trivsel i eit bygdesamfunn.

Vi las i media i januar at rådmannen uttalte at Bremanger kommune er positiv til oppstart av ein Montessoriskule på Kolset, og at kommunen er innstilt på å inngå leigeavtale, eventuelt kjøpsavtale vedrørande skulelokala på Kolset. Slik ligg alt til rette; dette er vi takksame for!

Det handlar om å gje oss éitt år!

Korleis er det å vere lærar på ein udelt skule som Kolset oppvekst? Susanne Midtbø deler gjerne sine erfaringar med oss. Ho ynskjer ikkje å ta standpunkt i saka om skulestruktur, men uttaler: «Eg trivast svært godt på oppvekstsenteret. Eg har fått eit svært godt forhold til, og samarbeid med både kollegaer, elevar og føresette. Alle er engasjerte i elevane, og heimane stiller alltid opp på aktivitetar i skulesamanheng». Vidare fortel ho at elevane er svært dyktige til å samhandle; dei eldste er gode førebilete for dei yngre. Dei er veldig gode til å vise omsyn til kvarandre, slik at det blir både arbeidsro og orden i klasserommet. Elevane lærer ikkje berre av den vaksne, men dei lærer også av kvarandre.

Susanne erfarer også at dei store «dreg med seg» dei yngre. Dei tek vare på kvarandre, dei ser kvarande, og ingen går aleine i friminutta. Elevane har eit godt samhald på skulen, og dei har eit rikt og variert sosialt liv også utanfor skulen, både på Kolset og i andre bygder. «Dette har imponert meg», seier ho. Ho sit igjen med eit svært godt inntrykk av skulen og miljøet rundt, og ho framhevar også den gode støtta ho har fått frå driftssjef og kollegaene ved Kolset Oppvekst.

Kva vil gevinstane vere ved å innvilge éitt år ekstra for elevane ved Kolset skule? Elevane treng kontinuitet; det trygge og føreseielege i skulekvardagen. Dei slepp å bli rykte opp frå det kjende. Dei får gå på skulen i heimbygda, og dei får ein «mjuk» overgong til Montessoriskulen. Kolset Oppvekst er eit oppvekstsenter med både skuledel og barnehage. Borna, deriblant fleire sysken, er vande med å leike og vere saman med kvarandre, på tvers av avdelingane. Desse nære banda får dei behalde.

Denne smidige overgangen vil styrke bygdesamfunnet og vere positivt også for bygdene rundt. Vi unngår å stå i fare for at bygder kan oppleve splitting og misnøye, og vi hindrar at negative krefter får næring til å vekse. Vi må stå samla og dra i same retning. Vi må tenkje fellesskap. Kun då kan vi lykkast. Vi må også samarbeide for å styrke alle grendaskulane våre og behalde skulestrukturen.

I prosessen som tidlegare har vore rundt skulen vår, har vi vaksne kunne uttale oss gjennom media. Likeeins har 37 av ungdommane våre gjeve si tydelege stemme gjennom lesarinnlegg og appell på kommunestyremøtet. Kva så med dei yngste stemmene? Vi vaksne må ta ansvar og vere deira talerør. Vi viser til Barnekonvensjonen, kapittel 3 – Barnets beste: 1. «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». 3: «Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse (…)». Det betyr at kommunen, og du som politikar, har ansvar for at elevane sitt beste står i sentrum. Det er verdt å framheve at Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettslova og har status som norsk lov. Vi tillèt oss å stille eit direkte spørsmål til deg som politikar: Er det å sende born ned i 5-årsalderen til ein framand skule for 10 månedar til beste for barnet? Dersom du, med handa på hjertet, kjenner at svaret inne i deg er nei, har du kun éitt val den 11. april.

Det handlar om å gje oss éitt år!

Korleis tenkjer du no? For deg som politikar er dette kanskje ikkje ei «stor» sak, men konsekvensane av det valet du tek 11. april, vil få svært stor betydning for oss og borna våre. Vi siterer Erik Bye: «Politikere er ikke våre herrer. I demokratiene skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de legger seg; at de er våre tjenere – de er folkets tjenere og livvakt for oss i demokratiet!»

Det handlar om å gje oss éitt år! Vi set vår lit til at du som politikar har Barnekonvensjonen og Erik Bye sine ord i bakhovudet den 11. april, og at du tener foreldre og elevar i bygda vår si sak. Takk!