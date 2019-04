Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tove Lill Refvik Volle, 2. kandidat for Kinn Arbeiderparti:

Kinn, eit kraftsenter på Kysten

Ordførarkandidaten til Kinn Sp skriv i eit lesarinnlegg at lokaldemokratiet er blitt svekka, og eg respekterer at ho ser det slik. Eg er ikkje einig med henne. Ho viser til folkerøystinga der fleirtalet av politikarane stemde mot fleirtalet i folkeavstemminga for eller mot samanslåing med Flora. Denne folkeavstemminga var rådgjevande og mange av politikarane følgde det dei meinte var best for Vågsøy kommune i framtida. Dei stemde blant anna utifrå kunnskap dei hadde og tankar om framtidig samarbeid, satsing og styrker. Dei stemde utifrå tilbakemeldingar dei hadde fått frå medlemmane sine og erfaringar gjort i ulike arbeidsgrupper blant dei tilsette.

Vi ser at spørsmålet om Kinn også har styrka lokaldemokratiet i form av politisk engasjement og debattar, og vi ser at fleire nye personar som tidlegare ikkje har vore aktive i politikken no engasjerer seg og stiller på lister. Det er svært positivt.

Ho startar innlegget sitt med å skrive at Kinn kommune plutseleg blei vedtatt etter ein idé frå næringslivet. Dette stemmer ikkje. Det har vore ein lang og open prosess, heilt frå 2014. Det har vore mange møter og samlingar og mange artiklar har vore skrivne frå desse i lokalpressa.

Kommunereformarbeidet i Vågsøy starta medan Morten Hagen var ordførar i Vågsøy, og allereie då var han i kontakt med mellom anna Flora. Så kom prosessen med Eid, Selje og Vanylven. I januar 2017 var ordførarane i Vågsøy, Flora og Bremanger i Oslo der dei møtte kommunalminister Sanner. Februar kom og det blei gjort vedtak i Vågsøy kommunestyre om å starte forhandlingar med Flora og Bremanger. Det blei annonsert og arrangert informasjonsmøte i Vågsøy og Flora om Kinn og blant anna intensjonsavtala. Ifølgje Kongsvik har det gått så fort at ho ikkje fekk det med seg. Dette kan godt hende for hennar del, men det har vore ein lang prosess der ein har leita etter kommunar som ein ønskjer å slå seg saman med og som ønskjer å slå seg saman med oss, og ikkje minst eit ønskje om ein sterk kystkommune som har vore der heile tida. I mars sender Vågsøy kommunestyre søknad til kommunaldepartementet og ber om Stortinget si godkjenning av den nye kommunen mellom Vågsøy og Flora.

Kongsvik skriv også at mange har stilt spørsmål til lokalpolitikarane om kvifor dei har gått inn for ei samanslåing med Flora kommune, men at ingen har svart på dette så langt. Dette stemmer heller ikkje. Både på dei første informasjonsmøta og informasjonsmøta for vaksne og for ungdom som blei arrangerte etter fakkeltoget, har politikarar uttala seg. I kommunestyremøta har diskusjonen gått. I mange lesarinnlegg har fleire politikarar frå Høgre, Venstre og Arbeiderpartiet skrive kvifor dei er positive til Kinn og ønskjer denne samanslåinga. Eg har sjølv skrive fleire innlegg om kvifor eg meiner Kinn er den rette vegen å gå.

Kysten av Sogn og Fjordane har aldri stått sterkare enn no. Vågsøy og Flora har saman skapt eit tyngdepunkt på kysten som vil styrke regionen vår. Med regionsenterstatus skal Kinn skape tenester til innbyggjarane og verdiar for næringsliv som er til det beste for kommunen og kysten i nye Vestland fylke.