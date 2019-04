Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Morten Andreas Hagen, ordførerkandidat i Kinn Høyre:

Svar til Sidsel Kongsvik

I et leserinnlegg kommer ordførerkandidaten til Senterpartiet i Kinn med mange påstander. At det var næringslivet som fikk en idé om Kinn og at dette var årsaken til Kinn. Dette er direkte feil. Sammenslåingstanken med Florø startet i 2014/2015 da Vågsøy med et enstemmig politisk miljø inviterte alle nabokommuner, inkludert Florø, til å diskutere sammenslåing. Det hadde ingenting med engasjement fra næringslivet å gjøre. Det Kongsvik sannsynligvis viser til er et møte der næringslivet var samlet i Kalvåg og der de kom med et innspill om at de ønsket en sterk kystkommune med en administrasjon som kunne ta enda bedre vare på potensialet vi har i vårt område. Jeg kan ikke se at et engasjement fra næringslivet er negativt. Vi skal være glad for at vi har et næringsliv som bryr seg.

Det ble fremforhandlet en intensjonsavtale med Flora som ble lagt ut til en innbyggerhøring. Resultatet er kjent. Før sammenslåingen ble vedtatt endret likevel noe seg. Høyre godtok ikke avtalen som var fremforhandlet. Høyre fikk inn en mer balansert avtale der vi ønsket å sikre en god fordeling av funksjoner mellom Vågsøy og Flora. Det ble bestemt at Kinn skulle ha delt kommunesenter. Dette var en betydelig endring av avtalen. Det var også en viktig endring som gjorde at flertallet i Høyre stemte for sammenslåing. Hvor kommunesenteret skal ligge har alltid vært det store spøkelset i alle sammenslåinger. Nå ble dette delt.

Det ble så vedtatt en folkeavstemning. Frem mot avstemmingsdatoen ble det jobbet hardt fra mange parter. Høyre hadde ikke bestemt seg for ikke å høre på resultatet på forhånd. Det er nok en påstand uten rot i virkeligheten. Høyre hadde møter på Stortinget og vi fikk klar beskjed fra et stort flertall på Stortinget at vedtaket om Kinn ikke ville bli gjort om. Med det som bakgrunn valgte Høyre å satse videre på Kinn, og dermed gå imot resultatet av folkeavstemningen. Det er ingen som skal tro at dette var lett og bestemt på forhånd. Hadde vi gjort noe annet ville 6 måneder med arbeid for å lage Kinn til en god kommune blitt kastet bort. Stortinget ville ikke kunne fattet et vedtak før sent på høsten og flertallet ville ikke godtatt en reversering. Altså Kinn ville blitt satt på vent men ikke reversert.

Høyre har visjoner for Kinn i fremtiden. Vi har tro på at Kinn skal få større gjennomslagskraft enn det Vågsøy har hatt alene. Vi har i altfor mange år sett hvor Sogn og Fjordane fylke har satset. Det har dessverre ikke vært på kysten.

I nye Vestland vil vi være en stemme og vil ha større mulighet for å få gjennomslag for våre saker. Det er mye enklere å argumentere mot forandring enn for forandring. Vi vet jo hva vi har. I hvert fall i utgangspunktet. Hva vet vi egentlig om fremtiden. De kommunale budsjettene får vi rammene for hver høst gjennom statsbudsjettet. Et politisk flertall i Vågsøy har ikke vært villige til å gjøre noen grep de siste 10 årene for å gjøre kommunen økonomisk i stand til å satse på fremtiden. Vi har levd på fond og hatt et stort overforbruk i forhold til tildelte midler. I fremtiden måtte vi ha gjort store grep uansett. Høyre tror at i Kinn vil vi få mulighet til å satse mer på tjenester og gode tilbud.

Høyre gikk inn i den nåværende kommunestyreperioden med tanken om at dette ville være den viktigste og mest spennende perioden i politikken i Vågsøy. Det har dessverre vært en kaotisk periode der en inngått avtale, som var urealistisk i utgangspunktet, ble brutt. Dette har igjen ført til dårlig forhold mellom politiske parti og enkelt politikere. Dette har dessverre preget debatten.

Det viktigste grepet som må gjøres kan vi likevel alle bidra med. Vi må begynne å fremsnakke Vågsøy. Vi må få frem alt det positive vi har og alle positive satsinger som planlegges. Vi må ikke la det negative få fokus. Hvem vil flytte til et sted der alt fokus er negativt. Og tilflytting er nøkkelen til økte inntekter og videre satsing.

Høyre har en utfordring til alle parti. Prøv å fokuser på muligheter ikke bare på vanskeligheter. Vær positive i tilnærmingen ikke bare problematiser.

Høyre ser positivt på fremtiden. Vi vil være med å utvikle Vågsøy sammen med Flora. Vi vil nemlig satse på begge steder.