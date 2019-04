Meninger

Fredrik Egeberg, 3. kandidat Kinn Senterparti, har skrevet dette leserinnlegget:

«Svar til Tove Lill Refvik Volle sitt innlegg «Kinn, eit kraftsenter på kysten»»

At det er skrevet flere leserinnlegg fra både V, H og Ap sine politikere betyr ikke at de har svart på spørsmålene som har blitt stilt. Disse innleggene har som resten av svarene en har fått, bestått av synsing og visjoner. Ingen av disse svarene, så vidt jeg har klart å se, har vært bygget på fakta eller opplysninger som har kunne verifiseres. At det nå det siste halve året har «dukket» opp mange økonomiske problemer (eller utfordringer som dere på ja-siden kaller det) er et tydelig tegn på at mange av disse innleggene var nettopp bare synsing og visjoner. Mange av disse «utfordringene» som har dukket opp har vi fra Nei-siden fortalt om tidligere. Vi hadde i motsetning til Ja-folkene leid inn både professorer og annet for å utarbeide rapporter som kunne fortelle om dette. Det var ikke synsing slik det ble hevdet av dere som er ja-tilhengere. Synsingen var det andre som stod for.

Dersom du oppriktig mener at det ikke gikk fort i svingene i forhold til danningen av Kinn så bekrefter du nettopp det som Sidsel Kongsvik poengterer. Dette har vært en hastig og lite ryddig prosess. At det har vært jobbet med kommunesammenslåing lenge vet vi, men det var ikke Kinn som da var diskutert. Hvor vidt det har vært samtaler den veien og skal ikke jeg kommentere, men det var ikke den veien det ble jobbet offentlig. Folkeavstemmingen som ble holdt var om sammenslåing med Selje og Vanylven.

Når det gjelder lokaldemokratiet her i kommunen så må en også se litt på Venstres holdninger til hele prosessen. Derfra ble det sagt at de ikke ville se på et resultatet fra en folkeavstemning om det ble et aldri så stort flertall mot Kinn. Derfra ble det bestemt at kommunen skulle hete Kinn, uten å spørre innbyggerne, derfra ble det også «bestemt» et kommunevåpen uten å spørre folket. Det siste ble heldigvis stoppet. Venstre som tidligere har blitt kalt folkepartiet fordi de «lyttet» til folket og var særdeles demokratiske har i alle fall i hele denne prosessen vist seg å være det motsatte av demokratiske.

Kan heller ikke si at Høyre eller Ap har glimret med annet enn udemokratiske krumspring i denne prosessen. Med noen hederlige unntak i H som stemte ut fra hva folket ville.

Men fortsett gjerne å påstå at prosessen har vært demokratisk og gjennomtenkt. Det dukker omtrent ukentlig opp kameler som må svelges i dette arbeidet. Håper at folk flest får med seg at du forsvarer demokratiet og arbeidet dere har gjort her. Det er snart valg. Slike meninger bør ikke belønnes da.