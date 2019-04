Raudt vil ha bokbåten til Vestland

Meninger

Anders Hamre Sveen, 4. kandidat for Raudt Vestland argumenterer for å få bokbåten «Epos» tilbake til Sogn og Fjordane og til Hordaland.

– Eg er samd med fylkesrådmannen i Hordaland om at bokbåttenesta Epost bør utvidast til heile Vestland, altså Hordaland og Sogn og Fjordane, seier Anders Hamre Sveen, 4. kandidat for Raudt Vestland.

Han understrekar at ei slik utviding vil vere ei god måte å ta formålsparagrafen i lova om folkebibliotek på alvor. I Folkebiblioteklova står det at «Folkebibliotekene skal (...) stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet».

– Ei utviding av bokbåttenesta «Epos» vil vere god distriktspolitikk, legg Sveen til.