Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, ordførarkandidat for Kinn Senterparti:

Svar til Tove Lill Volle og Morten Hagen

Godt mogleg at eg ikkje har følgt heilt med i timen og fått med meg alt som har skjedd i Kinn-prosessen. Det har heller aldri vore min intensjon å hevde. Eg har kberre fått med det som står i media, og mi korte oppsummering er derfor basert på det. Alt som har føregått på kommunestyremøta og i kulissane er eg ikkje kjend med. Men eg har sett meg inn i bakgrunnsmaterialet. Og etter mi meining har prosessen gått fort føre seg og vedtaket er fatta på eit tynt grunnlag. Ikkje var det min intensjon om å gå inn i en diskusjon om prosessen, eller for eller i mot Kinn heller. Kinn er blitt vedtatt, mot fleirtalet si vilje. Det er den triste sannheit. No må vi berre prøve å gjere det beste ut av det. Det trur eg blir ei tøff oppgåve, som krev eit godt samarbeid av alle parti. Eg kan leve med Kinn. Men det faktum at fleirtalet ikkje vart respektert i ei folkeavstemming kjem eg aldri til å godta.

Eg har aldri hevda at det er negativt at næringslivet engasjerer seg. Eg synast det er bra eg. Men skal ein høyre meir på sterke krefter i det private næringslivet enn folk flest? Kommunen si viktigaste oppgåve er å sørge for lovpålagte og forsvarlege tenester innan helse, omsorg skule etc. Sjølvsagt skal ein legge til rette for næringslivet også, men dette er ikkje ei av primæroppgåvene til kommunen. Skal ein legge ned/slå saman ein kommune må det vere fordi kommunen ikkje klarer å gje sine innbyggjarar forsvarlege tenester åleine. Ikkje fordi næringslivet vil det.

Min hovudbodskap i innlegget var å peike på dei demokratiske utfordingane ved det som har skjedd. Ja, eg veit at vi har eit representativt demokrati, og at ei folkerøysting berre er rådgjevande. Det same gjaldt vel for folkeavstemming om EF, EU og Brexit for å nemne nokre, men ved alle desse folkerøystingane vart fleirtalet respektert. I saker som får så stor betydning for alle, skal innbyggjarane få vere med å bestemme, uavhengig av kor representativt demokratiet er i kommunestyret. Folk flest sit ikkje der. Etter mi meining har folkevalde ei moralsk plikt til å høyre på folk når ein har bede dei om råd. Viss ikkje ein har tenkt å følge rådet bør ein heller ikkje be om det.

Og at vedtaket har skapt debatt og engasjement? Ja, utan tvil. Er vel få saker som har skapt like stor engasjement i Vågsøy. Men skal dette vere ei styrke for demokratiet er det ein føresetnad at dette engasjementet fører fram. At folk føler dei vert høyrde og at fleirtalet får bestemme. At folk sitt engasjement blir trampa på, er neppe ein siger for demokratiet. Og når eg høyrer at folk ikkje har tenkt å stemme ved valet til hausten, og viser til kva som skjedde etter folkerøystinga i 2018, då blir eg berre trist. Då har demokratiet tapt!

Så kan ein sjølvsagt hevde at det var for seint å snu då folkerøystinga var gjort. Men kvifor gå inn for ei folkerøysting då Hagen, når du ikkje hadde tenkt å snu samanslåinga? Der var Arbeiderpartiet og Venstre mykje meir reielege. Du seier at de har fått klar beskjed frå eit fleirtal på Stortinget at vedtaket om Kinn ikkje ville bli gjort om. Har de snakka med heile fleirtalet, eller nokre få personar? Finst det noko skriftleg frå Stortinget på at ei reversering ikkje var mogleg? I det tilfelle vil eg gjerne lese det. Har eit stort fleirtal på Stortinget i det heile teke diskutert og vurdert saka? Vanleg prosedyre i politikken, så vel som i offentleg forvaltning er at nokon fremmar ei skriftleg sak eller ein søknad før ein i det heile byrjar å vurdere saka. Det føreligg så vidt eg veit ikkje ein søknad om dette. Uansett kom det eit ganske tydeleg signal lenge før denne folkerøystinga om at ei samanslåing med Flora ikkje var ønska (resultat frå innbyggjarhøyring og Fjordens Tidende si undersøking), så politikarane hadde gode moglegheiter til å stoppe opp litt før ein køyrde vidare med arbeidet for kommunesamanslåing.

Men eg håpar de har rett begge to. I at Kinn blir eit kraftsenter på kysten. Og at dette fører til at innbyggjarane får betre kommunale tenester, at det blir vekst i både offentleg og privat sektor, og at ein slepp nedlegging av skular, barnehagar og/eller institusjonar. Blir denne kommunen så bra som de hevdar skal eg vere den første til å hoppe opp og juble over at eg har teke feil. Men at folkevalde ikkje respekterer resultatet av ei folkerøysting, kjem eg aldri til å juble over.