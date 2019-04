Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Raudt, ved 1. kandidat Geir Oldeide og 2. kandidat Marie Kronen Tveranger.

Raudt vil ha kommunevis opptelling av valet

Raudt Kinn ser at valstyret har bestemt at det skal vere sentral og ikkje krinsvis opptelling av røystene ved valet til hausten.

Det er lenge sidan vi hadde krinsvis opptelling både i Vågsøy og Flora. Så sjølv om vi forstår at det hadde vore interessant å få telt opp i dei einskilde krinsane, så har vi forståing for at ein ikkje vel å gå tilbake til dette.

Det vi derimot meiner er svært viktig er at røystene frå Flora og røystene frå Vågsøy vert telt opp kvar for seg, og at desse kommunevise resultata vert tilgjengelege for folk og media. Det er viktig for folket i begge kommunar å sjå korleis denne samanslåinga gjev seg utslag i val. Og ikkje minst, det er viktig for samfunnsforskarar og analytikarar å ha gode samanlikningsgrunnlag når ein seinare skal analysere og konkludere på effektane av den store kommunereforma.

Raudt har spelt dette inn i det politiske miljø ved fleire høve. Først i førebuinga til møtet i fellesnemnda den 06.11.2018 og seinare i forbindelse med det felles kommunestyremøtet som vart halde i Kalvåg. Vi møtte stor forståing frå dei andre partia og politikarane på dette. Likevel ser vi at det på møtet i valstyret den 03.04.19 ikkje blei gjort noko vedtak om dette, berre at det skal vere sentral opptelling.

Raudt vil at valstyret gjer vedtak om at røystene skal teljast opp kommunevis ved det kommande valet, og at resultatet av den opptellinga skal vere offentleg.