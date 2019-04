Meninger

Fredrik Egeberg, 3.kandidat Kinn Senterparti, har skrevet dette leserinnlegget:

«Nå må det snart være nok tull»

Jeg leste på Fjt.no at det var blitt ansatt en ny brannsjef i Kinn som ikke hadde den lovpålagte utdanningen en brannsjef skal ha. Måtte sjekke kalenderen for å se om det fremdeles var 1. april. Det var det ikke. Måtte så lese denne artikkelen flere ganger for å se om jeg hadde misforstått noe. Nei det var heller ikke grunnen til min irritasjon, som etter hvert gikk mer over til sinne.

Har de forbigått Vågsøys brannsjef som har alle papirer i orden, samt flere års erfaring som brannsjef for å ansette en som ikke er ferdig med utdanningen som kreves, samt har et halvt års erfaring som brannsjef i Flora, på dispensasjon? Jeg har ikke et eneste ord å utsette på denne personen som helt sikkert både er dyktig og kyndig. Dette handler om ansettelsen og ikke personen. Er det slik at han som har alle papirer i orden diskvalifiseres på grunn av hvor han bor? At Kinn trenger en brannsjef som bor i Flora, der det skal bygges en svær brannstasjon? Jeg kan virkelig ikke se noen andre argument for denne ansettelsen enn dette. Heggheim uttaler at ledelsen i Kinn mener de har ansatt den best kvalifiserte til stillingen som brannsjef. Er det mulig at en som ikke er ferdig utdannet er bedre kvalifisert enn en med alle papirer i orden? En med flere års erfaring som brannsjef, samt mange års relevant erfaring innen brannvesenet?

Mitt spørsmål da er om de som kan uttale dette, selv er kvalifiserte til å gjøre slike ansettelser. Her er det helt tydelig at det ikke handler om hvem som er best kvalifisert, men helt andre ting.

Hadde det vært slik Heggheim her sier, at en som ikke er ferdig utdannet er best kvalifisert, så kunne jeg godt tenkt meg å søke jobb som kommunelege. Jeg har ikke utdanningen, men kan jo først få jobb og så tar jeg skolen etterpå. Alle hører jo at dette skurrer.

I Vågsøy leder vår brannsjef et fantastisk brannvesen. De er i fylkestoppen om ikke bedre i uttrykningstid. Det er selvfølgelig ikke bare brannsjefen som er rask, resten av brannkorpset her er fantastiske. At dette også skyldes god ledelse ser jeg på som en selvfølge.

Nå er det på høy tid at ledelsen i Kinn ser på hva de signaliserer med slike avgjørelser. Dette føyer seg bare inn i rekken av «rare» avgjørelser som absolutt ikke har noen samlende virkning innad i Kinn. Det man her oppnår er mer splid mellom innbyggerne. Det er jo ikke mange som med handa på hjertet kan si at denne ansettelsen var riktig.

Jeg ser at det her er koblet inn advokater i saken, og slik det høres ut så skulle det bare mangle. Men er det gjennom rettsaker man skal vinne tilliten i folket?

Jeg er veldig glad for at jeg stiller til valg på listen til Kinn Senterparti som har åpnet for reversering av Kinn, dersom dette ekteskapet ikke lykkes på en måte som tjener folket. Slik det utarter seg nå så tjener det nok ikke folket. I alle fall ikke folk flest.