Meninger

Endre Ytreland, regionleiar i Redningsselskapet Region Vest har skrive dette lesarinnlegget:

«Sjøpåske»

Blikkstille vann og stekende sol, eller skumsprøyt og ruskevær: Opplevelsen av glede på vannet kan være så forskjellige ting. Men ekte glede der ute handler ikke bare om sted og vær og vind, den handler også om følelsen av å mestre situasjonen. Være best mulig forberedt på det uventede. Være kunnskapsrik. Være trygg. Dette er målet vårt for alle som ferdes på sjøen, sammen med en kompromissløs nullvisjon som sier at «Ingen skal drukne». Likevel skjer det. I fjor døde 102 mennesker i drukningsulykker. Har vi feilet? Svaret er både ja og nei. Det å kjempe mot abstrakter som uflaks og ren dumskap er en kamp ingen kan vinne. Men uoppmerksomhet og uhell er mulig å unngå. Nær halvparten av alle drukningsulykker i fjor skjedde etter fall fra brygge eller fra land. Av og til kan gleden vi opplever ved vannet bli et hinder for årvåkenheten vi alle må ha i nærheten av vann. For å opprettholde et trykk på tiltak som holdningsskapende arbeid må vårt aktivitetsnivå opprettholdes. Det samme gjelder beredskapen: I fjor gjennomførte vi over 8 000 redningsoppdrag, noe som tilsvarer nesten ett oppdrag hver eneste time, 24 timer i døgnet, hver dag, hele året. Støtten vi får fra det offentlige er moderat, så skal vi fortsette å utføre disse oppgavene like godt eller bedre, er vi avhengige av folks frivillige støtte, enten det dreier seg om pengestøtte eller personlig innsats. Det er ikke bare viktig – det er livsviktig.

Vi håper ikke du trenger hjelp denne påsken, men vi er der dersom uhellet, uflaksen eller ren dumskap skulle inntreffe.