Meninger

Doris Christensen, leder i Vågsøy Arbeiderlag, har skrevet dette leserinnlegget:

«Sterkere fellesskap gir bedre velferd - for alle»

Vågsøy Arbeiderlag ser frem mot sommer og valgkamp! Vi gleder oss til å møte velgere og politikere fra alle parti. Vi gleder oss til å snakke om fremtiden, utfordringer og muligheter i nye Kinn kommune.

Vi tillater oss å være forsiktig optimister. Regionsinndeling for bo- og arbeidsmarked kan gi næringslivet i Nordfjord og ytre Sunnfjord like betingelser. Størrelsen på arbeidsgiveravgiften er viktig og selvsagt mener vi at satsen må bli lavere enn det Flora kommune har i dag. Noe annet er urimelig. Vårt nye fylke Vestland, ser ikke ut til å velge Kinn når kontorer plasseres. Når kommuner slår seg sammen forventes det at vi får lov til ta et medansvar for utvikling og innhold av tjenester og kompetanse i vårt distrikt. Vi tror på dialog, tillit og ansvarlighet. Skal kommunene kunne ta større ansvar må oppgaver og funksjoner følge med fra statlig hold. Det er viktig for bygging av hele samfunnet, lokalt og regionalt. Vi har flere sterke kompetansemiljøer som arbeider kontinuerlig for distriktet og vi nevner to. Stad Skipstunnel som er så nær realisering som aldri tidligere. Vi gleder oss også stort over Måløy Havn sitt solide arbeid og valget om å investere i landstrøm. Flotte eksempel som er framtidsrettet for lokalmiljøet på mange plan; maritim næring, reiseliv og klima.

Vågsøy Arbeiderlag ser at det er nødvendig å framheve retten til hel stilling i pleie- og omsorgssektoren. Vi må tilrettelegge arbeidsvilkår slik at kompetanse og krefter brukes godt i kommunen vår. Vanskene med å få kvalifiserte søkere til arbeid i helse og omsorg er utfordrende. Det kan være mer attraktivt for sykepleiere å arbeide i sykehus eller i administrative stillinger. Av ulike grunner. Årsaker kan være personlige eller strukturelle. Sannsynligvis er det en sammenheng. Vågsøy Arbeiderlag ønsker en satsing som kan motvirke lekkasjen som Vågsøy kommune har opplevd. Kinn kommune kan arbeide tydelig, presist og kreativt for at sykepleiere og fagarbeidere skal ønske å være med på laget for våre eldste og sykeste. Faste stillinger gir større muligheter for livsplanlegging. Ansatte i kommunen bor i nærområdet, bidrar til lokalsamfunnet og har tilhørighet her. Det må være et mål å bruke vikarbyrå i så liten grad som mulig. Vikarbyrå krever svært mye ressurser for å fungere noenlunde både av kontroll, oppfølging og betaling. Det løser kortsiktige vansker med bemanning, men er det sånn vi ønsker ressursene brukt i et mer langsiktig perspektiv? Vågsøy Arbeiderlag ønsker at vi ser etter ressursene i lokalmiljøene våre, hvem er her, hvem bør vi trekke til oss og hvordan skikke oss sånn at det gavner både kommunen som tjenesteyter og innbyggeren som arbeidstaker i kommunen. Satsing på kompetanseheving, lønns- og arbeidsvilkår, turnusplaner og behovene til brukere og ansatte bør sees grundig på. Bruk tid og ressurser på de menneskene som bor og jobber her, de er den viktigste kapitalen vår.