Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen:

Kinn kommune og Senterpartiet

Da det er kommunevalg til høsten er nok de forskjellige partier ute etter å posisjonere seg. Allerede nå foregår det en god utvikling for Senterpartiet på landsmålinger. Folk over hele landet blir mer og mer klar over den sentraliseringspolitikken som Høyre og regjeringen har innført, og som fører til utarming av distriktene og folks hjemsteder. Pengestrøm og andre ressurser blir ført til Oslo der Høyre og Frp deler dette ut etter eget ønske, tilbake kan det stå tomme hus og bygninger langs veikanten.

Det er viktig at Senterpartiet gjør et godt kommunevalg med mange ordførere fordi Sp og Rødt er de eneste partiene i dag som ønsker å ta vare på distriktene. Ap har dessverre blitt et «haleheng» til dagens regjering, og må betale prisen for dette i meningsmålingene.

Regjeringen driver en tvangsstyring av folks meninger om hva som er best for den enkelte. De har prøvd med mange tiltak for å oppnå sitt ønske om sentralisering. Høyres Sanner og hans bruk av skattepenger som lokketilbud for kommuner som ville slå seg sammen. De har tatt vekk småkommunetillegget for å utarme kommunene økonomisk. Lensmann og politi, lengre avstander til tjenester som før var tilgjengelige i nærheten. Nedlegging av utkantskoler fordi kommunene får mindre overføringer.

Når kommunepolitikere i Vågsøy og Flora har foret lokalavisene med store kostbare bygg, slik som ny idrettshall, ny brannstasjon, nytt rådhus. Og det i en situasjon som per i dag viser et kommunalt underskudd på 27 millioner kroner, som kan stige til 53 millioner i 2020.

For å kvitte seg med kommunegjelden ønsker politikerne i Flora å sparke 20 ansatte i kommunen. Når ja til Kinn-folk snakker om et kraftsenter på kysten, så er det per i dag satt kraftig tilbake med sine lovnader på grunn av dårlig økonomi og stor lånegjeld.

I mediene får man et bilde av hvor vanskelig det er for kommunene å spare penger. Teknisk etat i Flora har prøvd seg på dette. De ønsker ikke å slå plenene før en viss høyde, de har ikke penger til asfalt for å fylle i slagholer, de skal slå av gatelysene («mot lysere tider»), de skal redusere ploging av kommunale veier. Og så ber man om forståelse for at det er blitt sånn. Alle penger som er brukt i to år på sammenslåingen, slik som f.eks. 3,5 millioner på konferanse på Knutholmen, kunne være interessant å få informasjon om i mediene. Når rådmenn og regnskapsførere i 240 kommuner ikke har funnet det økonomisk forsvarlig å slå seg sammen med nabokommunene, hvilken pengestrøm vil da flyte mellom Vågsøy og Flora i fremtiden?

Da Flora har 13.000 innbyggere og Vågsøy 5.000, vil den største kommunen trenge mer penger av en fellesøkonomi etter 2020 fordi den er mer kostbar å drive. Flora vil få flest kommunepolitikere i et nytt styre (da slår kjøttvekta til). Hvordan den minste kommunen kommer ut er prisgitt hvordan avstemningen blir når vedtak skal avgjøres. Mange som har kommentert ja-sidens ønske om sammenslåing har også pekt på den arrogante måten åtte Høyre-politikere med Ap som støtteparti sa ja til å slå sammen Vågsøy og Flora til Kinn.

Kommer Senterpartiet sammen med Rødt i regjeringsposisjon ved kommende stortingsvalg, har de lovet å reversere alle kommuner som ønsker det. Dette kan bety at alle innbyggere i Vågsøy som stemte nei til Kinn i folkeavstemningen kan bli hørt.

Alle 1.500 nei til Kinn-stemmer kan ved kommunevalget til høsten sørge for at det blir en sammensetning i Vågsøy kommunestyre, der Senterpartiet og Rødt med Kongsvik som ordfører er størst, om de ønsker det.