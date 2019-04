Meninger

Marit Nore Sørhaug, leiar i Bryggja sanitetsforening, har skrive dette lesarinnlegget:

«Norske Kvinners Sanitetsforening Sogn og Fjordane fyller 70 år»

Men Norske Kvinners Sanitetsforening Sogn og Fjordane (NKS) er mykje eldre enn 70. Landets største kvinneorganisasjon, der også ein del menn er medlemar, er mykje eldre enn 70 år.

NKS, stifta i 1896, har hatt ei framifrå evne til å omstille seg i takt med tida, dette utan å gå bort frå det grunnlaget som organisasjonen var stifta på.

Den fyrste harde prøven etter stiftinga var dei turbulente tidene før og etter unionsoppløysinga, der framsynte kvinner bana veg og såg den humanitære trongen i det norske samfunnet den gongen. Med Fredrikke Marie Quam i spissen starta dei ein storstilt påverknad inn mot styrande organ. Med fleire tusen underskrifter frå heile landet fekk dei overlevert sitt opprop frå grasrota. Det er underleg å tenke på at dette var ei tid då det var fleire som ikkje kunne lese og skrive. Men likevel ville dei vere med. Trongen for fridom var stor, og desse framsynte kvinnene var nok med å forma tida på fleire vis. Etter unionsoppløysinga med Sverige heldt dei fram kampen for likeverd i det nye norske samfunnet. Dei kjempa også for røysterett for kvinner, som kom i 1913. Til samanlikning fekk ikkje svenske kvinner denne retten før i 1921.

I alle desse åra har NKS vore den stødige humanitære organisasjonen som har arbeidd for likeverd, der helse og omsorg har vore eit sentralt tema. Men også andre velferdsordningar har denne organisasjonen bidrege til.

NKS er representert over heile landet, der også mindre lag arbeider for å få til gode ordningar som trengst i nærområda. Det må vere rett å seie at Norske Kvinners Sanitetsforening på mange område har vist veg, der våre lovgjevande organ har kome etter.

I Sogn og Fjordane vart NKS skilt ut frå Hordaland i 1949. Det store spørsmålet framover no vert om ein skal returnere att ende etter 70 år. Dyktige kvinner frå fylket vårt fekk denne saka utsett på NKS-landsmøtet i fjor. Det er grunn til å minne om at NKS er ein frivillig organisasjon, utan noko form for statsstøtte, som nok vil finne si løysing til det beste for ei framtid i takt med NKS sitt motto.

Då fleire kommunar fekk grenseendringar i 1964 vart, som vi veit, gamle Davik kommune fordelt på kommunane rundt. Bryggja og Almenning, som låg på nordsida av Nordfjord vart då innlemma i Vågsøy, noko som var naturleg den gongen. Det vart då raskt danna eit sanitetslag på Bryggja. Almenning fekk og skipa eit NKS-lag, men kvinner der er no tilslutta Bryggja Sanitetsforening, noko som fungerer godt og som laget er godt nøgde med.

NKS Sogn og Fjordane som no var samla til årsmøte i Høyanger 6.–7. april markerte også desse 70 åra. Margun Ervik, tidlegare fylkesleiar, tok årsmøtet med på eit attersyn. Det var mykje å minnast på desse 70 åra. Frå Solbakken, heimen for psykisk utviklingshemma, som Sogn og Fjordane sanitetsforening bygde i Florø, og som måtte avviklast då HVPU-reforma kom på 90-talet, inneheldt mange gode minner og mykje godt arbeid. Salet av Solbakken gjorde fylkeslaget i stand til å kjøpe Soltua, den vakre eigedomen i Florø. Der har fylkeslaget sine styremøte. Soltua er også utleigd til ymse formål.

Fylkeslaget fekk også oppretta eit fond som har eige styre, der laga i fylket kan søke på gode prosjekt, som tenar helse og velferd.

«Omsorg i nærmiljøet» er også eit slagord som er mykje brukt i organisasjonen. Det er ein god peikepinn i takt med arbeidet rundt om.

Neste år er det duka for fylkesårsmøte i Nordfjord. Det ser vi med glede fram til.

«I dei små ting fridom. I dei store ting semje. I alle ting kjærleik»

God påske!